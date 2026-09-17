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Vest da odbojkašica Maja Ognjenović već tri meseca uživa u ljubavi s Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pevačice Marije Mikić, iznenadila je javnost i istovremeno ponovo otvorila priču o razvodu nekadašnjeg para.

O odnosu Marije i Jovana svojevremeno se dosta pisalo, a nakon njihovog rastanka u javnosti su se pojavile različite spekulacije o tome šta je dovelo do kraha braka. Iako se u jednom trenutku mogao steći utisak da su supružnici uspeli da se raziđu bez velikih trzavica, situacija je, prema tvrdnjama izvora bliskog bivšem paru, bila znatno komplikovanija.

Praštala dok nije otišlo predaleko

Kako tvrdi naš sagovornik, jedan od problema koji je navodno posebno uticao na Marijinu odluku da stavi tačku na brak bili su Jovanovi finansijski problemi.

- Marija je mnogo toga praštala Jovanu. Imala je razumevanja za mnoge njegove ispade i greške koje je pravio. Znate da je Jovan dečko koji voli da izlazi i da popije, ali ona mu je sve to praštala. Međutim, kad je saznala da zbog njegovih dugova može da bude ugrožena i kuća u koju su toliko ulagali, presekla je i rešila da se razvede kako bi svoju porodicu sačuvala od problema - tvrdi izvor i dodaje:

- Jovan je dobar dečko, ali pomalo problematičan. Takav je oduvek, još kao mlađi je bio isti. Kreće se po gradu i mnogo ljudi ga poznaje, kao i Mariju, pa ova priča nije nova. Po gradskim kuloarima se o tome mesecima priča.

1/12 Vidi galeriju Marija Mikić, novi dom Foto: Prinscreen/Instagram

Prema rečima istog sagovornika, navodni dugovi nisu bili mala stvar, a izvor tvrdi i da je Marija navodno u jednom periodu pokušavala da pomogne Jovanu da ih izmiri.

- Koliko znam, Marija je dugo vraćala, ako ne vraća još uvek, njegov veliki dug, koji je bio nekoliko desetina hiljada evra. Upravo zato je, kad je shvatila da bi problem mogao da ugrozi i njihovu porodičnu imovinu, odlučila da povuče granicu - navodi naš sagovornik.

Njihov odnos je sad ponovo u centru pažnje zbog Jovanove veze s Majom Ognjenović. Ljubav poznate odbojkašice i Pantića, koja prema informacijama traje oko tri meseca, dodatno je podgrejala interesovanje za njegov prethodni brak.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen

"Ovako je najbolje za nas"

Podsetimo, Marija je nakon razvoda dala izjavu koja je, ako se pročita između redova, ukazivala na probleme veće od prevare ili nedostatka ljubavi.

Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, ATAIMAGES

- Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali prvenstveno za našu decu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubeđena u to. Žena da bi se razvela, mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle bude bolje - rekla je Marija na TV Adrija.

- Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje dece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super,. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Deca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način. Uvek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama.

Zdravlje je najbitnije

Za Kurir je tada navela da se o razvodu više neće oglašavati.

- Iako ljubav između partnera nije više na prvom mestu, ostaje poštovanje između nas i sećanje na sve lepo što smo stvorili. Hvala vam na razumevanju u ovom teškom periodu mog života na svim poljima, trudiću se da budem što bolja i jača. Imala sam potrebu da podelim ovo sa vama jer ste bili uz mene od mojih samih početaka i mislim da je obrazloženje situacije najmanje što vam dugujem. Ni Jovan ni ja se više nećemo oglašavati na ovu temu, a vama želim da se čuvate i da zapamtite da je zdravlje najbitnije.