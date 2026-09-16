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Dara Bubamara nikada nije skrivala da uživa u luksuzu, ali novac koji godinama zarađuje nastupima nije trošila samo na provod i skupe stvari. Pevačica je deo zarade pametno ulagala u nekretnine, pa je vremenom uspela da izgradi prilično ozbiljan imovinski portfolio.

Foto: Kurir

Osim nekretnine u rodnom Novom Sadu i stana na Dedinju, Dara poseduje i druge stanove koje izdaje, dok je u međuvremenu započela i izgradnju luksuzne kuće na planini.

Pevačica detalje o svojoj imovini uglavnom ne želi da iznosi u javnost, pa se o njenim nekretninama godinama mogu čuti različite informacije. Ipak, poznato je da je ulaganje u nekretnine za nju jedan od načina da sačuva i uveća novac koji je zaradila tokom uspešne muzičke karijere.

Penthaus od 170 kvadrata

1/6 Vidi galeriju Pevačica neće da odgovori Foto: Kurir/S.Z., Antonio Ahel/ATAImages

Za svoj dom u Novom Sadu, Dara Bubamara odabrala je penthaus od 170 kvadrata, za koji je svojevremeno iskeširala oko 200.000 evra.

Stan je opremljen luksuznim nameštajem modernog dizajna, pri čemu dominira elegantna bela boja, dok zlatni detalji i somot daju svemu dozu luksuza.

Vila od 400 kvadrata na vrhunskoj lokaciji

Budući da joj je sa godinama postao potrebniji mir van gradske gužve, Dara je odlučila da napravi kuću na planini, tačnije na Fruškoj Gori nedaleko od Novog Sada.

- Nalazi se na savršenom mestu, lokacija je vrhunska. Dara je oduvek želela da ima neko mesto za sebe van grada, a od ovog ne može biti bolje - rekao je svojevremeno za medije izvor blizak pevačici.

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Dragana Udovičić

Reč je o objektu od skoro 400 kvadrata koji se nalazi na savršenom mestu. Lokacija je izuzetna jer joj pruža blizinu Novog Sada, dok joj je od Beograda potrebno manje od sat vremena vožnje.

Kako je poznato da je pevačica veliki ljubitelj brzih i luksuznih automobila, prilikom projektovanja posebno je insistirala na velikim garažama za svoje četvorotočkaše.

Iako radovi na izgradnji trenutno kasne i teško je očekivati da sve bude kompletno završeno do kraja godine, izvesno je da će gradnja ubrzo biti privedena kraju.

40.000 evra za estetske korekcije

1/8 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Osim u nekretnine, Dara je solidnu svotu novca uložila i u svoj izgled, pa je samo na estetske korekcije, tokom niza godina, dala oko 40 hiljada evra.

Pevačica je za novi osmeh iskeširala 18.000 evra, za korekciju usana 2.500 evra, za operaciju nosa oko 7.000 evra, dok je za ekstenzije izdvojila 1.000 evra. Pored toga, zatezala je lice i menjala veličinu bujnih grudi.