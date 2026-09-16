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Veljko Ražnatović odlučio je da život u Beogradu zameni mirnijom svakodnevicom u Titelu. Iako je godinama bio vezan za prestonicu i luksuznu vilu na Dedinju, bokser je izabrao život van gradske gužve, gde vreme provodi sa porodicom i posvećuje se svojim obavezama.

Foto: Jovana Kala Božić

Ipak, kada nije u ringu i ne trenira, Veljko se bavi i drugim stvarima. Nedavno je učestvovao na Evropskom prvenstvu, a pripreme za veliko takmičenje zahtevale su od njega ozbiljan režim i značajan gubitak kilograma kako bi ispunio kategoriju u kojoj se takmičio.

Posle napornih priprema i mečeva, Veljko sada može da se posveti svakodnevnim obavezama van sporta. Život u Titelu, kako je ranije isticao, pruža mu drugačiji ritam i više mira, a upravo tamo je pronašao prostor da se posveti i poslovima koji nemaju veze sa boksom.

Otkrio kako izgleda njegov život na selu

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović uživa na planini Foto: Printscreen Instagram

Ražnatović je sada otkrio i čime se bavi kada skine rukavice, pa je javnosti pokazao još jednu, manje poznatu stranu svog života.

- 10 kilograma. Imao sam posebnu ishranu - nisam jeo ništa! Samo belanca, bademe, musaku od tikvica...

Iako retko govori o privatnom životu, on je sada otkrio kako izgleda njegov život na selu.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam u reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".