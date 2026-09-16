VENČALI SE RADA I MILAN! Pink sve emitovao uživo, svi u šoku
- Radojka Rada Jovanović i Milan Popov gostovali su u emisiji 'Radio Amnezija', gde su im Filip Car i Janjuš organizovali venčanje uživo.
- Voditelji su ih simbolično venčali i naterali da se zakunu na večnu ljubav i podršku do kraja rijalitija.
Radojka Rada Jovanović i Milan Popov došli su da gostuju u emisiju "Radio Amnezija", a Filip Car i Janjuš su im organizovali venčanje.
- Hajde ustanite molim vas. Ovo je jedan naš malo obred, prvo za gospođu Radojku jedan mali cvet. Ruku stavite ovde na knjigu, Radojka tebi kruna na glavu - rekao je Car.
- Za tebe crno vino - rekao je Janjuš.
- Zareknite se na večnu ljubav, da ćete uvek jedno drugo voleti, štititi do kraja ovog rijalitija - rekao je Car.
- Zaklinjemo se, do kraja ovog rijalitija i nakon njega - naveo je Milan.
- Od sada ste zvanično u braku - rekli su voditelji.
Nakon ovoga oni su postavljali pitanja, a zaljubljeni golupčići su odgovarali.
- Da li je Stoja za vašu vezu, da li će podržati ovo - pitali su voditelji.
- Mislim da hoće - rekao je Milan.
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