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Radojka Rada Jovanović i Milan Popov došli su da gostuju u emisiju "Radio Amnezija", a Filip Car i Janjuš su im organizovali venčanje.

- Hajde ustanite molim vas. Ovo je jedan naš malo obred, prvo za gospođu Radojku jedan mali cvet. Ruku stavite ovde na knjigu, Radojka tebi kruna na glavu - rekao je Car.

- Za tebe crno vino - rekao je Janjuš.

- Zareknite se na večnu ljubav, da ćete uvek jedno drugo voleti, štititi do kraja ovog rijalitija - rekao je Car.

- Zaklinjemo se, do kraja ovog rijalitija i nakon njega - naveo je Milan.

- Od sada ste zvanično u braku - rekli su voditelji.

Nakon ovoga oni su postavljali pitanja, a zaljubljeni golupčići su odgovarali.

- Da li je Stoja za vašu vezu, da li će podržati ovo - pitali su voditelji.

- Mislim da hoće - rekao je Milan.

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