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Brutalni intimni odnos Filipa Cara i Slađe Poršeline rano jutros potresao je čitav region, a mediji su pozvali Enu Čolić, kako bi nam dala svoj sud o ovom dešavanju u Eliti 10.

Ena je, na samom početku, istakla da je Slađa napokon dočekala ono što je oduvek želela, a to je da, kako kaže, bude intimna sa Carem.

- Slađa je napokon dočekala toliko priželjkivani trenutak sa Carem. Boga mi, manifestovala ga je godinama toliko jako da je svojevremeno čak tvrdila da se desio i mnogo pre nego što jeste - počela je Ena, a potom je nastavila:

I silni pokušaji da bude Majina dvojnica su joj se napokon isplatili. Doduše, samo na par min, ali to joj i jeste maksimum. Meni je ipak najjači detalj cele priče to što je svoju "drugaricu“ Lauru poslala na spavanje kako bi sebi obezbedila momenat. To mi nekako najbolje opisuje Slađina “prijateljstva” iz sezone u sezonu.

1/4 Vidi galeriju Ena Čolić Elita finale elite 8 Foto: Pink

"Car koji neće biti ni sa jednom devojkom cele sezone, pa završi sa Kršolinom neodoljivom"

U daljem nastavku razgovora za medije, Ena je oplela po Slađi.

- Osoba koja je sto godina u rijalitiju se kači zbog kadra na učesnice koje dođu prvi put koliko je nebitna. Blam devojka! A Car koji neće biti ni sa jednom devojkom cele sezone, pa završi sa Kršolinom neodoljivom - zaključila je Ena.

Podsetimo, nakon vrele akcije Cara i Poršeline, za medije se oglasila i njena majka Vida, koja je podržala svoju ćerku.

- Pa dobro, ako je to za nju sreća, okej, ja to podržavam - rekla je Vida.

kurir / pink

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