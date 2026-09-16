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Milanče Radosavljević se pojavio na jednom prestoničkom događaju i tom prilikom se zahvalio svima koji su bili deo njega.

"Hoću da iskoristim priliku i da se zahvalim Lepoj Breni koja mi je poslala cveće na koncert, kao i Bilji i Aci Iliću pa Bekiju Bekiću. Ja nisam video te ljude na koncertu, a hoću javno da se zahvalim", rekao je Milanče pa najavio nove spektakle.

"Niš je sledeći, od sutra su karte, pa idemo dalje"

Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu Foto: Kurir

O Marini Tucaković

Uskoro se navršava pet godina kako nas je Marina Tucaković napustila, pa je pevač prokomentarisao Marinu i njenu karijeru.

"Sreli smo se jednom i pozvala me da sarađujem sa njom, a ja sam imao svoje ljude. Uopšte nije jednostavno baciti ljude koje imate pa preći u drugu kolonu, izvinio sam se ali ja sam čovek koji voli da sarađuje sa istim ljudima, a Marini neka je laka zemlja pravila je mnogo lepe pesme."

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Aleksandra Prijović Izvor: Kurir