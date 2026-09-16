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Milanče Radosavljević se pojavio na jednom prestoničkom događaju i tom prilikom se zahvalio svima koji su bili deo njega.

"Hoću da iskoristim priliku i da se zahvalim Lepoj Breni koja mi je poslala cveće na koncert, kao i Bilji i Aci Iliću pa Bekiju Bekiću. Ja nisam video te ljude na koncertu, a hoću javno da se zahvalim", rekao je Milanče pa najavio nove spektakle.

"Niš je sledeći, od sutra su karte, pa idemo dalje"

1/7 Vidi galeriju Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu Foto: Kurir

O Marini Tucaković

Uskoro se navršava pet godina kako nas je Marina Tucaković napustila, pa je pevač prokomentarisao Marinu i njenu karijeru.

"Sreli smo se jednom i pozvala me da sarađujem sa njom, a ja sam imao svoje ljude. Uopšte nije jednostavno baciti ljude koje imate pa preći u drugu kolonu, izvinio sam se ali ja sam čovek koji voli da sarađuje sa istim ljudima, a Marini neka je laka zemlja pravila je mnogo lepe pesme."

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