"MARINA TUCAKOVIĆ ME JE ZVALA ZA SARADNJU, ALI SAM JE ODBIO" Milanče Radosavljević o estradi: Hvala puno Lepoj Breni
- Milanče Radosavljević zahvalio se Lepoj Breni, Bilji i Aci Iliću i Bekiju Bekiću na podršci posle koncerta.
- Najavio je novi nastup u Nišu, uz poruku da su karte u prodaji od sutra.
- Govorio je i o Marini Tucaković: jednom ga je pozvala na saradnju, ali je odbio jer je ostao veran svom timu.
Milanče Radosavljević se pojavio na jednom prestoničkom događaju i tom prilikom se zahvalio svima koji su bili deo njega.
"Hoću da iskoristim priliku i da se zahvalim Lepoj Breni koja mi je poslala cveće na koncert, kao i Bilji i Aci Iliću pa Bekiju Bekiću. Ja nisam video te ljude na koncertu, a hoću javno da se zahvalim", rekao je Milanče pa najavio nove spektakle.
"Niš je sledeći, od sutra su karte, pa idemo dalje"
O Marini Tucaković
Uskoro se navršava pet godina kako nas je Marina Tucaković napustila, pa je pevač prokomentarisao Marinu i njenu karijeru.
"Sreli smo se jednom i pozvala me da sarađujem sa njom, a ja sam imao svoje ljude. Uopšte nije jednostavno baciti ljude koje imate pa preći u drugu kolonu, izvinio sam se ali ja sam čovek koji voli da sarađuje sa istim ljudima, a Marini neka je laka zemlja pravila je mnogo lepe pesme."
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