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Pevačica Goga Babić stala je pred naše kamere na jednom prestoničkom događaju, te je tom prilikom otkrila da se zbog dece trudi da sa Markom bude u dobrim odnosima.

Pre svega toga, nije želela da komentariše temu alimentacije.

"To ne bih komentarisala, ništa. To sam rekla i prošli put, zaista ne bih", bila je iskrena pa otkriva da je u dobrim odnosima sa Markom.

"Pa mislim, moram. Zaista moram da to nekako hendlam i da to pratim, zbog klinaca, i to mi je primarna stvar. Oni su mi sve na svetu, i apsolutno smatram da je to jedino tako normalno", kaže pa se nadovezuje

"Mislim da je to najbitnije, i težim ka tome, i da moji klinci tada budu dobri ljudi.To mi je, onako, najbitnije, iskreno."

Da li se vraća na estradu?

Pomenula je i momenat "povratka" na estradu.

Planiram, ali ovaj, opet kažem mnogo je to teže sada, i klinci, mala je na odbojci, klinac na fudbalu, sve to mora da se postigne ali radim na pesmi. Ne znam kada ću ugledati svetlost dana, pardon, ali se nadam da će to biti uskoro.

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