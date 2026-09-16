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Nataša Bekvalac ima novog dečka, ekskluzivno je otkrio Kurir. Pevačica već nekoliko meseci uživa u vezi sa izvesnim S. R. a sada se prvi put pojavila u javnosti na jednom događaju.

Pevačica je imala dugu crnu haljinu i frizuru u punđi, bila je elegantnog stava i diskretne šminke.

00:07 Nataša Bekvalac stigla na prestonički događaj Izvor: Kurir

Odnos drže u tajnosti

Za razliku od prethodnih emotivnih veza, koje su često bile pod budnim okom medija, pevačica je ovog puta odlučila da privatni život sačuva daleko od medija i komentara na društvenim mrežama.

Upravo zato se retko pojavljuju zajedno na javnim mestima, a zajedničke fotografije ne objavljuju na društvenim mrežama. Štaviše njih dvoje se ni ne prate na Instagramu, ali Natašin novi dečko prati njenu sestru Kristinu Bekvalac, kao i ona njega.

Kako smo saznali S. R. se bavi privatnim poslom i dobro je poznat u gradskim krugovima. On je inače želeo da svoj rođendan proslavi u sredu u klubu u Beogradu na Natašinom nastupu, ali je na kraju od toga odustao kako se za njihovu vezu ne bi saznalo. Zato je okupio prijatelje na ručku u jednom restoranu, a na Natašin nastup je stigao u kasno u noć.

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