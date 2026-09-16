Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pevačica, Svetlana Ceca Ražnatović, pojavila se večeras na jednom događaju koji se održava u Beogradu na vodi i koji je okupio brojne zvanica iz sveta domaćeg džet seta.

Ceca je došla u pratnji prijatelja i saradnika, a za ovu priliku je odabrala da igra na sigurno, pa je obukla malu crnu haljinu.

Sredila se

Sitni čipkani detalji dodatno su naglasili njenu seksepilnost, dok je skupoceni nakit oko vrata i na rukama čitavom stajlingu dao posebnu dozu glamura.

00:18 Ceca intervju Izvor: Kurir

Najveću pažnju privukle su Cecine cipele na štiklu koje podsećaju na baletske patike, koje su inače glavni trend ove sezone i nalaze se na listi želja mnogih devojaka.

Kosu je pustila da pada preko dekoltea, dok je frizuru osvežila šiškama koje idu na stranu. Ceca je nedavno došla sa odmora, što se može videti i po njenom preplanulom tenu.

Pogledajte dodatni snimak: