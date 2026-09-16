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Posle upoznavanja i formiranja prvih parova u "Love Island Adria", takmičari su dobili priliku da se bolje upoznaju kroz igricu.

Okupljeni kraj vatre izvlačili su kartice sa pitanjima iz posude pune leda, a odgovori su ubrzo pokazali da među pojedinim takmičarima već postoje određene simpatije, ali i sumnje.

Posebno zanimljiva situacija bila je kada je na red došao jedan od najvećih zavodnika u šou, Entoni, koji se našao u centru pažnje ajlanderki.

Foto: Printscreen/loveislandadria

Iskrena priznanja ajlanderki očigledn nisu prijala Entoniju, pa je kasnije sa Vukašinom sumirao sitaciju i požalio mu se.

Entoni je rekao da mu se učinilo da su ga devojke predstavile u prilično lošem svetlu.

- Ispalo je kao da sam loš dečko i kao da me baš briga za Laru, to je prvo. A drugo, na Jovana i Taru ti moraš da pripaziš i to odmah - rekao je Entoni Vukašinu, pokušavajući da mu skrene pažnju na odnose koji bi u narednim danima mogli da se zakomplikuju.

Vukašin, međutim, nije delovao naročito zainteresovano za upozorenje svog cimera.

- Odmah da ti kažem, ne zanima me - kratko mu je odgovorio.

Vukašinova izjava šokirala Balkan: "Mi smo veći plen nego devojke"

Razgovor dvojice ajlendera ubrzo je otišao u potpuno drugom smeru, kada je Vukašin izneo svoje viđenje situacije odnosa muškaraca i devojaka u vili.

Vukašin je kao iz topa izjavio da mu se čini da su momci u vili mnogo veći "ulov"i bolja prilika nego devojke.

- Likovi, realno, svaka vam čast momci. Svi su šminke, brate, sređeni, tip-top, trening, ovo-ono. Mi smo veći plen nego devojke, brate - rekao je Vukašin Nikolin.

Foto: Vukasin/printscreen/tiktok

Njegova samouverena opaska nasmejala je Entonija, koji je ostao pomalo zatečen, ali je kroz osmeh samo upitao:

- Misliš? - pitao je zbunjeno Entoni.

Vukašin je zatim otkrio da on lično još uvek nije pronašao ono što traži i da sa nestrpljenjem očekuje dolazak nove devojke u vilu.

- Ja samo čekam bombšelku, brate, meni je ovo, bez uvrede… -izgovorio je Vukašin, dok se Entoni složio sa njim.

- Da, da. Kad dođe novi bombšel, videćemo - odgovorio mu je Entoni.

Kako je ovaj format veoma popularan kod mlađe populacije, Tiktok se se "zapalio". Desetine hiljada ljudi osudili su ove reči, navodivši kako je Vukašin egocentričan.

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