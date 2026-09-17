Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac, harmonikaš, kompozitor i producent, široj javnosti poznat kao dugogodišnji član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda“, krajem sedamdesetih godina preselio se iz Sarajeva u Beograd, gde je sa suprugom Dunjom započeo zajednički život.

Foto: Marko Karović

Početak nije bio nimalo lak, a Bosanac je svojevremeno otvoreno govorio o tome kako su izgledali prvi dani u Beogradu. Nakon dolaska na studije, on i Dunja najpre su živeli kod njenog strica, dok je kasnije Dragan otišao u Ameriku kako bi radio i zaradio za bolju budućnost. U tom periodu Dunja je prešla kod njegovih roditelja, koji su se u Beograd doselili iz Konjica.

Stojkovići su godinama vredno radili i stvarali, a trud i ulaganje u porodicu vremenom su im omogućili da izgrade život kakav danas imaju. Njihov dom na Bežanijskoj kosi važi za jednu od vrednijih nekretnina u ovom delu grada, a iako su se njihova deca u međuvremenu osamostalila, porodična kuća i dalje je mesto na kojem se svi rado okupljaju.

Posebno mesto u domu zauzima trpezarija, gde se porodica često okuplja uz domaće specijalitete koje priprema Dunja. Bosanac je u više navrata pokazao da mu porodična atmosfera i vreme provedeno sa najbližima i te kako znače, uprkos brojnim obavezama koje ima.

U domu dominiraju umetničke slike, crna kožna garnitura i brojni detalji koje je birala njegova supruga

1/9 Vidi galeriju KUĆA BOSANCA VAŽI ZA JEDNU OD NAJSKUPLJIH! Sve je napravljeno od KOŽE I DRVETA, zidovi puni UMETNINA, a tek da vidite dvorište! Foto: Printscreen/Instagram

Muzičar povremeno na društvenim mrežama zaviri u svoj dom, a njegove objave često privuku pažnju upravo zbog luksuznog, ali istovremeno toplog ambijenta. Bosanac neretko pozira u pažljivo odabranim modnim kombinacijama, dok se iza njega mogu videti detalji enterijera.

U unutrašnjosti kuće posebno se izdvajaju brojne umetničke slike koje krase zidove, kao i cveće i dekorativni detalji kojima je dom oplemenila njegova supruga. Sve je uređeno tako da prostor odiše porodičnom atmosferom, bez previše upadljivih detalja.

Kada nisu za trpezarijskim stolom, Stojkovići vreme provode u prostranom dnevnom boravku, u kojem dominira velika crna kožna garnitura. Upravo taj deo kuće deluje kao mesto predviđeno za odmor i druženje, dok se kroz velike prozore pruža pogled ka dvorištu.

A kada vremenske prilike dozvole, Bosanac se, sudeći po fotografijama koje objavljuje, najradije povlači u dvorište. Prostran i lepo uređen prostor pruža mu mir i privatnost, dok visoka bela ograda kuću štiti od pogleda prolaznika.

Iako danas živi znatno komfornije nego na početku života u Beogradu, Bosanac nije zaboravio koliko je truda bilo potrebno da do svega što ima danas dođe. Njegov dom na Bežanijskoj kosi tako je, osim luksuza, i svojevrsni podsetnik na godine rada, odricanja i porodičnog zajedništva.