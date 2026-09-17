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Bivša rijaliti učesnica, Milena Kačavenda svojevremeno je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života i traumama koje je, kako je istakla, dugo potiskivala. Bivša učesnica rijalitija prisetila se perioda tokom kojeg se njen tadašnji suprug borio za život nakon teške nesreće na Palama, dok je ona u tom trenutku kod kuće imala malo dete.

Foto: Marko Karović

Kako je Milena ispričala, upravo je taj period ostavio dubok trag na nju, a tek kasnije, tokom procesa psihološke stabilizacije, suočila se sa emocijama koje je prethodno potiskivala.

- Meni je najteže bilo kad sam se razvela od muža i kad sam otišla na psihostabilizaciju. Stavili su me u hipnozu gde se vraćaju sve podsvesne stvari. Najviše mi je traumu tada ostavila ta suprugova nesreća koju je imao na Palama, kada su govorili da je otpisan i da neće preživeti - rekla je Milena.

Ona je potom otkrila da je u tom trenutku imala dete od godinu dana i da se veoma teško nosila sa situacijom koja ju je zadesila.

- Imala sam dete od godinu dana tada kući i ja sam toliko štucala od svega toga. Svi su čekali samo da on ode - prisetila se Kačavenda.

Kako je dalje navela, u jednom trenutku joj je ginekolog savetovao da uradi ultrazvuk, nakon čega je usledilo potpuno neočekivano saznanje.

- Moj ginekolog je rekao tada da odradimo ultrazvuk želuca i ja odlazim u bolnicu, gde mi doktor kaže da sam trudna šesti mesec. Ja sam bila šokirana jer mi se muž borio za život - ispričala je Milena.

Kačavenda je objasnila da je vest o trudnoći u tom trenutku doživela kao veliki šok, posebno zbog svega što se paralelno dešavalo sa njenim suprugom.

- Ja sam potisnula sve to u mozgu i razmišljajući sam shvatila da mi je to bio najveći udarac u životu - zaključila je ona.

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

Stravične batine, pretnje, maltretiranje

Podsetimo, Milena je nedavno govorila i o krvničkim batinama koje je dobila.

- Udarena sam nekoliko puta heklerom u glavu, sećam se samo onog prvog direktno u čelo. Neki ljudi su me skupljali tu, otrčala sam kući da se sakrijem da me ne vide roditelji jer sam ja jedinica. Znala sam da ako tata sazna, pobiće ih sve... Od stresa sam nabrzaka pojela samo parče hleba i čašu jogurta, legla da spavam, a mama kasnije nije mogla da me probudi.

Sećam se da sam po sebi imala ostatke jogurta, valjda sam povratila, da mi je glava bila u otocima i hematomima. Kasnije sam satima saslušavana u zemunskoj policiji, ali živa nisam htela da kažem ko mi je to uradio, najviše zbog oca. Od tog dana nikada se više nisam kretala po Zemunu... Višestruki potres mozga, hematomi na glavi, svašta sam preživela. Kasnije su me nazivali i prostitukom, iako sam kao manekenka išla u Grčku... - pričala je za Balkan Info.