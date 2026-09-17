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Pevačica Marija Mikić pojavila se sinoć na jednom prestoničkom događaju, gde je prvi put javno komentarisala vezu svog bivšeg supruga Jovana Pantića i odbojkašice Maje Ognjenović.

Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon što je vest o njihovom odnosu privukla veliku pažnju javnosti i izazvala brojne reakcije, Marija je rešila da kratko prokomentariše novu ljubavnu priču svog bivšeg partnera.

- Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je ona.

Pevačica je takođe stavila tačku na nagađanja, jasno naglasivši da se od Jovana nije razvela zbog treće osobe.

Na pitanje da li joj smeta što Jovana mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:

- To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe - poručila je Mikićeva.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: ATA images, Instagram

Oglasio se Jovan Pantić

Podsetimo, Jovan Pantić se oglasio na Instagramu nakon što je javnost saznala za njegovu ljubav sa odbojkašicom.- Hvala ti, Hriste moj, za dobra koja si mi dao i za zla koja podnosim.

- Slava Tebi, Bože moj - napisao je on na pomenutoj mreži.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Postepeno se zavoleli

Podsetimo, ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.

Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.

Iako se pisalo da je Maja Ognjenović obnovila vezu sa Milošem Teodosićem, zapravo ona je u ljubavi sa bivšim mužem pevačice koji je u gradskim krugovima poznat pod nadimkom Jokarica.