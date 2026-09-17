Slušaj vest

Nakon završetka emisije "Pitanja gledalaca“, u rijalitiju "Elita 10“ došlo je do žestokog sukoba između učesnica Miljane Ristić i Kristine Jelkić.

Foto: Preent Screen

Ono što je u početku delovalo kao verbalna rasprava brzo je preraslo u ozbiljan incident, a situacija je u jednom trenutku potpuno izmakla kontroli.

Miljana Ristić se tokom sukoba zaletela ka Kristini Jelkić, nakon čega je došlo i do fizičkog kontakta, odnosno udarca, što je dodatno podiglo tenziju među učesnicima.

Reagovala produkcija

Povodom ovog incidenta i agresivnog ponašanja, koje je na imanju u Šimanovcima strogo zabranjeno, odmah je reagovala produkcija.

Veliki šef je doneo hitnu odluku da Miljana Ristić bude oštro kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara.

Nesuglasice prerasle u fizički obračun

1/7 Vidi galeriju Elita 10 učesnici Foto: Kurir

Podsetimo, nakon emisije ''Pitanja gledalaca'' učesnici su se raštrkali svuda po kući i imanju. Učesnice Miljana Ristić i Kristina Jelkić imale su nesuglasice između sebe, koje su ubrzo eskalirale u mnogo veći haos.

Naime, nakon svađe između ovih učesnica ubrzo je došlo i do tuče. Dok je Kristina bila na puš pauzi sa drugaricom Jovanom Kosovac, iz kuće se pojavila Miljana Ristić koja je Kristini udarila šamar.

Na svu sreću, učesnici su na vreme razdvojili devojke, a ubrzo se pojavilo se i obezbeđenje koje je sprečilo bilo kakav dalji nastavak haosa.