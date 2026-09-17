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Pokojna pevačica Ksenija Pajčin ubijena je 16. marta 2010. godine. Nju je usmrtio tadašnji emotivni partner, Filip Kpisoda, koji je potom presudio i sebi, a njen prijatelj govorio je o detaljima iz pevačicinog života nedugo pre kobne večeri.

Foto: Dado Đilas, Printscreen/Youtube

Smrt tada jedne od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih mladih zvezda, potresla je ceo region. Njene pesme i danas se slušaju, a o njenom karatkeru i neverovatnim pričama iz svakodnevnog života i dalje se priča.

Njen prijatelj i bivši nevenčani suprug pevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić Žabac, svojevremeno je otkrio kako je izgledalo veče pre stravične tragedije.

- Goca i ja sedimo u klubu. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Goca se začudila u fazonu šta je ovoj maloj, ali Goca je stari mafijaš, nju boli briga, oguglala je na to, ali Filip nije oguglao. Počeo je da je vuče, da se guraju tamo. Kad sam pogledao, tukli su se u separeu. Ja sam se zezao tad da će ga Ksenija prebiti - ispričao je Žabac za "Balkan Info".

Nakon svađe koja je trajala satima, Filip je presudio pevačici i sebi u stanu u ko su živeli nekoliko meseci pre smrti.

Podsetimo, nakon završene obudukcije Ksenije Pajčin utvrđeno je da je smrt nastupila između 14 i 16 časova usled povrede nanete hicem pištolja u predelu čela iz neporedne blizine. Ljubavnici su stajali licem u lice, a ona je pogila ruku i krenula ka pištolju koji je bio uperen u nju kada je Kapisoda ispalio smrtonosti hitac u pevačicu.

1/8 Vidi galeriju Ksenija Pajčin i Filip Kapisoda Foto: Printscreen You Tube, Printscreen, Dado Đilas

"Moj otac je bio sa Ksenijom Pajčin"

Podsetimo, Jodžir je jednom prilikom gostovao u emisiji na "Hype" i tada nešto detaljnije progovorio o svojoj porodici, te se osvrnuo na Kseniju Pajčin i svog oca, nakon čega je Ksenijina sestra odmah reagovala.

- Moj otac je bio sa Ksenijom Pajčin - počeo je Jodžir.

- Ako majka sad gleda, ubiće me - rekao je Jovan kroz smeh, pa nastavio:

- Majko, izvini, ali jeste tako. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo pričam ono što su pričali ljudi. Jeste to je bilo kada je Ksenija došla tad u Herceg Novi, "Sunčane skale" su u pitanju, tada je grupa "Luna" nastupala sa pesmom "Devet i po nedelja".

- Tada je moj tata bio u žiriju, ne - lažem, bio je iza žirija, pre toga se čuo sa mojom majkom i kaže joj: "Možda idem, možda ne idem", ali tu je bila Ksenija. Moj otac je tad zakupio Titovu vilu.