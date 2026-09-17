Slušaj vest

Marija Mikić ispričala je nedavno jedan događaj iz detinjstva i posledice koje zbog toga vuče i dan danas.

Pevačica je otkrila da godinama u glavi nosi parče drveta, te je objasnila kako se to uopšte dogodilo.

"Grana mi je prošla krou glavu"

- Kad sam bila mala pošla sam po loptu ispod drveta i grana mi je prošla kroz glavu. Mama me odvela u Urgentni centar, rekli su ništa sve okej i ušili me. Međutim, kad sam bila na moru, samo mi je u jednom trenutku izašao komad drveta, ali deo je ostao još ga osećam - rekla je Marija nedavno u Amidži šou i dodala:

Foto: Printscreen

- Gledam na Instagramu neke čudne stvari, i mnogo sam počela da se bojim zbog tog komada drveta - rekla je nedavno Marija.

"Od stresa sam dobila dve ciste"

Marija je nakon razvoda i problema sa glasnim žicama preživela stresan period koji je izazvao dodatne komplikacije.

"Usledio je turbulentan period u mom životu i najteži na svim poljima. Od stresa sam dobila i dve nove ciste. Imala sam i drugu operaciju... Mnoge kolege su prošle kroz ovo, ali ne pričaju. Mnogi to pretrpe, operišu se, sklone se, posle se vrate i kao nikom ništa. Ja sam morala svojoj publici da objasnim, bila sam dužna da im kažem o čemu se radi", rekla je Marija za TV Adria jedno prilikom i dodala:

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Pritnsceen/Instagram

"Ja sam nestala, bio je potreban period oporavka bar šest meseci da bude normalno. Nekih osamdeset posto sam sada sve sredila, ostalo je samo vežba, trud i rad. Kao mišići, mora da se trenira. Moje glasne žice sada ni ne znaju šta mogu, kao da sam tek počela da pevam."

Nakon razvoda pronašli sreću

Podsetimo, Marija je ponovo u žiži javnosti od kako se otkrila veza njenog bivšeg supruga sa Majom Ognjenović.

- Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je ona.

Pevačica je takođe stavila tačku na nagađanja, jasno naglasivši da se od Jovana nije razvela zbog treće osobe.

Na pitanje da li joj smeta što Jovana mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:

- To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe - poručila je Mikićeva.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Marija ne krije dečka

Njen novi izabranik je advokat Stefan J, čiji je otac takođe naš poznati advokat. Kako su pisali domaći mediji, Marija i Stefan se poznaju već preko 20 godina i dele zajednički krug prijatelja. Pevačica ističe da svog partnera uopšte ne skriva od očiju javnosti, iako on ne želi medijsku pažnju.

- Pa ja ga uopšte ne krijem! Mi najnormalnije živimo u Beogradu, izlazimo zajedno, idemo svuda. Ne krijem ga, samo se on prosto ne pojavljuje sa mnom u medijima jer nema potrebe za tim. Ja imam svoj posao, on ima svoj, i nema razloga da se eksponira. Ne krijemo se uopšte - objašnjavala je ona nedavno.

1/8 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

Ipak, pevačica i advokat još uvek nisu otpočeli zajednički život pod istim krovom. Glavni razlog za to su njeni naslednici, kojima je potreban period prilagođavanja na novu situaciju.