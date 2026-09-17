BILA JE PRAVA BOMBA, A OVE SPOTOVE OBELEŽILO JE NJENO ZMIJSKO TELO Stašini vreli kadrovi na ivici erotike intrigiraju i dan danas (FOTO)
- Stanislava Dimitrijević, poznata kao Staša, bila je velika zvezda devedesetih i pojavljivala se u reklamama i muzičkim spotovima.
- Najviše su je obeležili spotovi za Galijinu pesmu 'Kotor' i Gruov 'Petak', koji i danas izazivaju pažnju.
- Posle nestanka iz javnosti, 2005. se preselila u Los Anđeles i radila kao PR, a kasnije i na reality projektima u regionu.
Stanislava Dimitrijević, poznatija kao Staša, harala je devedesetih godina i krasila mnoge reklame ali i video spotove.
Važila je za bombu, a mnoge pesme u kojima se pojavljivala pevaju se i dan danas, a spotovi i dalje mame uzdahe.
Kotor
Upečatljive lepote, zgodnog i preplanulog tena, Staša je mamila uzdahe kako ženama tako i muškarcima, a većina se pita gde je manekenka danas.
Jedan od najpoznatijih spotova koji su obeležili detinjstvo mnogim generacijama jeste za pesmu "Kotor" grupe Galija, a Staša izgleda nestvarno.
Ispod videa i dan danas Stanislava dobija pozitivne komentare a većina tvrdi da je to najzgodnija devojka ikada koja je snimala kadrove za muzička video ostvarenja.
Petak
Takođe nezaboravni kadrovi vrele Staše, nalaze se u spotu pokojnog repera Gru-a za pesmu "Petak". Dimitrijevićeva nije snimala lice, već je u njenom prvom planu bila njena pozadina i tetovaža po kojoj je bila prepoznatljiva.
U moru golišavih devojaka čak i bez snimanja glave i lica, Staša je pobrala sve simpatije publike. Ovo nisu jedina snimanja u kojima je učestovala, ali najgledanija jesu.
U jeku popularnosti je nestala, a kako su mediji pisali, Staša se u Los Anđeles preselila 2005 - te godine i tamo radila kao PR za vlasnike video i audio produkcijske kompanije u Beogradu.
Kasnije je uglavnom funkcionisala na relaciji Zagreb-Beograd-Los Anđeles i radila na reality show projektima na prostoru ex YU.