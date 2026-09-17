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Dragan Stojković Piksi pridružio se brojnim javnim ličnostima koje su svoje utočište pronašle u Crnoj Gori. Nekadašnji fudbaler i bivši selektor naše reprezentacije još 2022. godine pazario je plac na crnogorskom primorju.

Foto: Kurir

Kako saznaje Kurir, Stojković je za zemljište izdvojio oko dva miliona evra, a lokaciju je odabrao daleko od gradske gužve i radoznalih pogleda.

Ekipa Kurira svojevremeno je posetila ovo mesto i razgovarala sa meštanima, koji

- Evo, vidite ono brdo tamo, to vam je Piksi kupio. Jeste šuma, brdo, ali vredi minimum dva miliona. To je kupio od jednog biznismena. Može da se dođe peške, ali najbolje s broda. Doduše, sva ta šuma što je izrasla mora da se vadi i da se napravi plac, pa onda da se zida - priča nam meštanin Rosa, gde se nalazi plac.

"On ima ceo kompleks ovde"

1/5 Vidi galeriju Ovde je nekada živeo Piksi Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, niko nije upoznat šta će i kad će tu da nikne kuća ili hotel.

- Ko će ga znati. Odatle puca pogled na more, na ceo zaliv. Dobra je to lokacija. Ima mir, lepo je. Sad svi pričaju da je Piksi to kupio, ali nije poznato šta će da radi sa tom parcelom - rekao je starosedelac ovog mesta.

Stojkovići obožavaju da letuju na Jadranskom moru. Kada su tamo često jahtom obilaze Jadran.

1/7 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Printscreen, Starsport

Podsetimo, Piksi je pre nekoliko godina prodao luksuznu vilu na Dedinju svom mlađem kolegi Dušku Tošiću za nešto više od dva miliona evra, a ubrzo je kupio drugu kuću, na Dorćolu.

- Nakon što je prodao kuću fudbaleru Dušku Tošiću, Piksi se nije oprostio od Beograda kao mesta gde je dugo živeo i gde planira da provodi dobar deo vremena tokom godine. Zajedno sa suprugom saznao je za prodaju zgrade u centru grada i ubrzo je ona bila u njegovom vlasništvu. Nije se cenkao, jer mu se dopala, naročito što ima nekoliko spratova, koji mogu biti poput odvojenih stanova - naveo je naš izvor.

1/6 Vidi galeriju Plac koji je Piksi kupio na Kosmaju Foto: Marko Karović

Kupio plac na Kosmaju

Podsetimo, Dragan Stojković Piksi poseduje nekretnine i imanja ne samo u Srbiji već i po Evropi. Poslednja investicija selektora fudbalske reprezentacije Srbije je u opštini Sopot, u podnožju planine Kosmaj.

Tamo je, kako Kurir saznaje, pazario oko četiri hektara zemlje. Plac s kojeg puca se nalazi u blizini manastira Kasteljan. Ovo sveto mesto podignuto je, prema verovanju, u 14. veku na temeljima rimskog kastruma u vreme kralja Dragutina, a obnovio ga je despot Stefan Lazarević u 15. veku dodajući kupolu.