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Đina Džinović vratila se u Beograd nakon odmora na luksuznoj jahti svog očuha Arnolda i majke Meline, a po povratku u prestonicu odmah je nastavila u svom ritmu.

Foto: Preent Screen

Naime, Đina je sinoć bila u jednom poznatom beogradskom klubu, gde je svojim stajlingom privukla veliku pažnju prisutnih. Harisova naslednica pojavila se u kratkoj mini-haljini koja se od struka širila naniže, a njen izgled nije ostao nezapažen.

Tokom čitave večeri bila je odlično raspoložena. Đina je uživala uz muziku, đuskala i sve vreme beležila atmosferu telefonom, dok joj se društvo najbolje drugarice nije odvajalo od nje.

00:08 Djina Dzinovic u provodu na nastupu Tee Tairovic u Beogradu Izvor: Kurir

Posebno je privukla pažnju njena energija, budući da je gotovo čitave noći bila na nogama i uživala u provodu. U jednom trenutku pridružila se i muškom društvu, ali je najviše vremena provodila sa prijateljima, uz osmeh i dobro raspoloženje.

Đina je, po svemu sudeći, odlučila da nakon povratka sa odmora maksimalno iskoristi letnje dane i provod u Beogradu, a snimci iz kluba pokazuju da joj za dobar provod nije potrebno mnogo.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović nosi torbu vrednu oko 15.000 evra na plaži Foto: Printscreen Instagram

"Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju"

Podsetimo, Đina je nedavno u svom vlogu otvoreno govorila o promenama koje joj se dešavaju u životu.

Ona je tada otkrila da je sa majkom i očuhom obišla čak 25 ostrva, ali i da njihova putovanja nisu baš onakva kakva bi ona sama organizovala.

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo.

Kako je priznala, u poslednje vreme pokušava da promeni životne navike, a uskoro je očekuje i početak fakulteta.

- U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe.

1/5 Vidi galeriju Đina Džinović uživa u Monaku Foto: Preent Screen

Đina je istakla i da joj treninzi pomažu da izbaci negativnu energiju, ali i da radi na sebi.

- Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina.