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Slađa Allegro spektakularno je otvorila novu zimsku sezonu restorana Sport, a da će noć biti sve samo ne obična, bilo je jasno već na početku – restoran je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a za njen nastup tražila se stolica više!

Raspoložena Slađa stigla je ovog puta čak i na vreme, što je kroz šalu posebno istakla pred medijima, priznajući da je kašnjenje jedno od njenih „zaštitnih znakova“. Pred novinarima je otkrila i da su sva mesta za njen nastup bila rezervisana još nekoliko dana ranije.

Foto: Stefan Vukašinović

Kada je izašla na scenu, publiku je odmah podigla na noge, a nastup je otvorila dobro poznatom pesmom „Jelena“. Međutim, ono što niko nije očekivao dogodilo se nešto kasnije.

I ne samo da je došao kao gost, već je svojim pojavljivanjem iznenadio i samu Slađu. Boban je u restoran stigao sa sinom, a kada je atmosfera već bila na vrhuncu, njih dvoje su spontano zapevali zajedno i napravili pravi estradni spektakl.

Publika je njihov zajednički nastup dočekala ovacijama, a neočekivani susret kolega pokazao se kao jedan od trenutaka koji će se dugo prepričavati.

Foto: Stefan Vukašinović

Slađa je pre nastupa otkrila zbog čega se posebno rado vraća u Sport.

„Ne delim nastupe na letnju i zimsku sezonu, ali volim da pevam u Sportu jer mi je ovde najlepša atmosfera. Moji nastupi ovde su puni i imam sjajnu komunikaciju sa publikom. To mi mnogo znači“, rekla je pevačica.

A ako je po otvaranju sezone suditi, Sport ove zime neće biti mesto na koje se dolazi samo zbog večere već zbog provoda, muzike i iznenađenja koja se ne planiraju!

1/10 Vidi galeriju Otvaranje restorana Sport Foto: Stefan Vukašinović