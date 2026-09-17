NEOČEKIVANI GOST IZNENADIO SLAĐU ALLEGRO NA NASTUPU: ZAPEVALI ZAJEDNO, A ON JE U SPORT DOŠAO SA SINOM!
Slađa Allegro spektakularno je otvorila novu zimsku sezonu restorana Sport, a da će noć biti sve samo ne obična, bilo je jasno već na početku – restoran je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a za njen nastup tražila se stolica više!
Raspoložena Slađa stigla je ovog puta čak i na vreme, što je kroz šalu posebno istakla pred medijima, priznajući da je kašnjenje jedno od njenih „zaštitnih znakova“. Pred novinarima je otkrila i da su sva mesta za njen nastup bila rezervisana još nekoliko dana ranije.
Kada je izašla na scenu, publiku je odmah podigla na noge, a nastup je otvorila dobro poznatom pesmom „Jelena“. Međutim, ono što niko nije očekivao dogodilo se nešto kasnije.
I ne samo da je došao kao gost, već je svojim pojavljivanjem iznenadio i samu Slađu. Boban je u restoran stigao sa sinom, a kada je atmosfera već bila na vrhuncu, njih dvoje su spontano zapevali zajedno i napravili pravi estradni spektakl.
Publika je njihov zajednički nastup dočekala ovacijama, a neočekivani susret kolega pokazao se kao jedan od trenutaka koji će se dugo prepričavati.
Slađa je pre nastupa otkrila zbog čega se posebno rado vraća u Sport.
„Ne delim nastupe na letnju i zimsku sezonu, ali volim da pevam u Sportu jer mi je ovde najlepša atmosfera. Moji nastupi ovde su puni i imam sjajnu komunikaciju sa publikom. To mi mnogo znači“, rekla je pevačica.
A ako je po otvaranju sezone suditi, Sport ove zime neće biti mesto na koje se dolazi samo zbog večere već zbog provoda, muzike i iznenađenja koja se ne planiraju!
Restoran Sport za novu sezonu najavljuje brojna poznata estradna imena, dok će se za dobar provod i muziku brinuti izvođači gotovo svakog dana. Jedno je sigurno – u Sportu će ove zime biti svega, osim tišine!