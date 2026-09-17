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Veliki šef poznat je po tome da učesnicima Elite ispunjava želje i pruža im prilike da ostvare ono o čemu su dugo sanjali. Ovoga puta posebno iznenađenje stiglo je za Milana Popova, kome je saopšteno da će dobiti priliku da se oproba u jednom od najgledanijih muzičkih takmičenja u regionu – "Pinkovim zvezdama“.

Foto: Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

U Elitu je stiglo pismo Velikog šefa, kojim je Milan obavešten da će stati pred kamere i žiri popularnog takmičenja.

- Draga Elito, da li ste se zapitali zbog čega ste obavešteni o početku emitovanja druge sezone Pinkovih zvezda? Zato što Veliki šef prepoznaje talente i ispunjava želje učesnika. Milan Popov će kao veliki pevački talenat dobiti priliku da se takmiči u Pinkovim zvezdama i ostvari svoj životni san. Prvo snimanje na koje će Milan izaći pred kamere i žiri Pinkovih zvezda je 21. septembra, a do tada je neophodno da Milan izabere pesmu kojom će se predstaviti. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Milan nije krio koliko mu ova prilika znači, pa se odmah obratio Velikom šefu i zahvalio mu na ukazanom poverenju.

- Samo da se zahvalim Velikom šefu, ovo je velika čast i veliki san. Ja neću izneveriti Velikog šefa - rekao je Milan Popov.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Zvanično stupili u vezu

Oni su na doku razmenjivali nežnosti i jedno drugom otvoreno priznali da je velika privlačnost i strast koju osećanjaju.

Vrlo brzo nakon toga Milan je odlučio da ne časi časa, pa je svojim cimerima saopštio da je Radojka njegova devojka i da su od danas u zvaničnoj ljubavnoj vezi, a ova vest iznenadila je mnogo učesnike najgledanijeg rijalitija u regionu.