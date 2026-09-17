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Ćerka Nikoline Pišek i Marka Cigoja, Hana Cigoj, trebalo je da svedoči u postupku koji se vodi pred splitskim Opštinskim sudom, ali se ni ovog puta nije pojavila na ročištu. Zbog njenog ponovnog izostanka sutkinja Jasenka Pavlović odlučila je da reaguje, pa joj je izrečena novčana kazna od 1.500 evra.

Foto: Printskrin/Instagram

Pored novčane kazne, izdat je i nalog za dovođenje kako bi se obezbedilo da Hana naredni put dođe pred sud. Nalog je upućen na njenu adresu u Zagrebu.

Ovaj slučaj vodi se protiv Roka Galea, koji je optužen za krađu skupocenih satova, nakita i najmanje 63.000 evra iz luksuzne vile u Kaštelima. Postupak traje već šest godina, a na poslednjem ročištu ponovo su se razmatrali dokazi.

Ćerka trebala da bude saslušana kao svedok

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printscreen

Posebnu pažnju privukao je upravo izostanak Hane Cigoj, koja je trebalo da bude saslušana kao svedok.

Kao razlog nedolaska sudu je dostavljen dokument italijanskog fakulteta, prema kojem je Hana navodno imala obaveze na studijama u Milanu. Međutim, sutkinja to obrazloženje nije prihvatila kao dovoljno uverljivo, jer dokument, kako je navedeno na ročištu, nije imao pečat niti drugu zvaničnu potvrdu kojom bi moglo da se proveri da li je Hana zaista imala obaveze zbog kojih nije mogla da dođe.

Ovo nije prvi put da se Hana nije pojavila pred sudom. Njen prethodni izostanak bio je opravdan poslovnim obavezama.

Ipak, odluka o novčanoj kazni još ne mora biti konačna. Sutkinja je ostavila mogućnost da se kazna naknadno preispita ukoliko Hana dostavi odgovarajuću dokumentaciju i obrazloženje koje bi sud prihvatio kao opravdanje.

Istovremeno, u postupku i dalje nedostaje deo dokumentacije koja bi trebalo da potvrdi vlasništvo nad skupocenim predmetima za koje se tvrdi da su ukradeni. Upravo je to pitanje ranije pokrenula odbrana Roka Galea.

Advokati optuženog zatražili su da osobe koje se smatraju oštećenima dostave dokaze da su satovi, nakit i druge dragocenosti navedene u optužnici zaista bile u njihovom vlasništvu. Sud je njihov predlog prihvatio, ali tražena dokumentacija do poslednjeg ročišta nije dostavljena.

Iz kuće odnešene skupocene stvari

Prema optužnici, Gale je krajem jula 2020. godine iskoristio trenutak kada gosti nisu bili u vili i iz objekta odneo novac i skupocene predmete.

Među njima se navode muški sat Cvstos, procenjen na oko 18.000 evra, zlatni Pierre Kunz vredan oko 25.000 evra, kao i Rolex Sky-Dweller Rose Gold čija je vrednost procenjena na 35.000 evra.

Tužilaštvo navodi i Cartier Love narukvicu sa brilijantima vrednu više od 40.000 evra, Cartier Panthère prsten procenjen na 24.000 evra i Chopardov prsten čija se vrednost, prema optužnici, procenjuje na čak 65.000 evra.

Pored nakita i satova, navodi se i najmanje 63.000 evra u gotovini.

Ukupna vrednost imovine za koju se tvrdi da je nestala meri se tako stotinama hiljada evra. Roko Gale odbacuje optužbe, dok njegova odbrana insistira na tome da nema dokaza koji potvrđuju da je upravo on odneo navedene predmete.

Zbog toga je za odbranu važno i pitanje dokumentacije koja bi potvrdila vlasništvo nad dragocenostima.

Svedočenje o dešavanjima u vili

1/5 Vidi galeriju Nikolina i Vidoje Foto: Nemanja Pančić, Damir Dervišagić

Događaje koji su prethodili nestanku vrednih predmeta ranije je pred sudom opisivao Darijo Šarić, vlasnik i direktor splitske kompanije VIP Holiday Booker. Preko njegove firme bio je dogovoren najam vile u Kaštel Starom u kojoj su tokom leta 2020. boravili Nikolina Pišek i njen tadašnji suprug, pokojni Vidoje Ristović.

Prema Šarićevom svedočenju, početak najma nije ukazivao na probleme. Deo novca plaćen je karticom unapred, dok je ostatak trebalo da bude predat vlasniku u gotovini po dolasku. Bio je dogovoren i sigurnosni depozit.

Za vilu je uobičajeni depozit iznosio 2.000 evra, ali je zbog najavljena dva psa povećan na 3.000 evra. Međutim, prema Šarićevim rečima, Gale ga je naknadno obavestio da u vilu nisu stigla dva psa, već četiri psa i jež.

Šarić je objasnio da vlasnik, prema pravilima najma, može da traži dodatni depozit ukoliko se broj gostiju ili kućnih ljubimaca razlikuje od podataka navedenih prilikom rezervacije.

Situacija je potom počela da se zaoštrava, a usledili su telefonski pozivi. Šarić je pred sudom rekao da ga je kontaktirao Vidoje Ristović i opisao ga kao veoma ljutitog i neprijatnog.

Prema njegovom iskazu, Ristović mu je pretio da će zapaliti kuću i napraviti štetu od 300.000 evra. Šarić se prisetio i da mu je Ristović rekao kako će situaciju rešiti „Joke iz Hell Angelsa“, što je svedok shvatio kao pretnju.

Nikolina Pišek je ranije pred istim sudom iznela drugačiji opis događaja

1/5 Vidi galeriju Nikolina Pišek i Vidoje Ristović imali su snažnu ljubav Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile, Aleksandar Jovanović Cile, Kurir/A.J.Panić, Damir Dervišagić

Govoreći o večeri nakon koje je otkriven nestanak dragocenosti, prisetila se povratka sa večere i dolaska pred vilu. Prema njenom iskazu, na ulazu ih je dočekala spuštena rampa, dok im zaštitari nisu dozvoljavali da uđu u objekat koji su uredno iznajmili.

Opisala je situaciju kao veoma stresnu i haotičnu, navodeći i dolazak policije. Kada su konačno pokušali da dođu do svojih stvari, otkrili su da skupocenih predmeta više nema.

Pišek je takođe svedočila da je Gale tokom njihovog boravka bez najave ulazio na posed, kao i da su ih uznemiravale kamere postavljene oko objekta.

Šest godina bez epiloga

1/5 Vidi galeriju Nikolina i Vidoje Foto: Nemanja Pančić, Damir Dervišagić

Sporni događaji iz leta 2020. godine ni šest godina kasnije nisu dobili sudski epilog. Pred splitskim sudom i dalje se utvrđuje šta se tačno dešavalo u vili, ko je imao pristup objektu i da li postoje dokazi koji bi Roka Galea povezali sa nestankom vredne imovine.

U postupku se prepliću različiti iskazi o događajima, spor oko sigurnosnog depozita, pitanje nadzornih kamera i sefa, kao i navodne pretnje.

Sada je slučaj dobio još jedan detalj – Hana Cigoj, koja se ponovo nije pojavila kao svedok, kažnjena je sa 1.500 evra.