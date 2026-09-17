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Nakon istorijskog uspeha i četiri koncerta na Tašmajdanu, održanog koncerta u Valjevu i gotovo rasprodatog SPENS-a u Novom Sadu, Milanče Radosavljević nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“.

Na hiljade poruka stiglo je sa pitanjem da li će legenda narodne muzike održati koncert i na jugu Srbije, a sada je stigao odgovor.

Koncert u Nišu zakazan je za 15. oktobar u hali Čair, a karte su u prodaji na sajtu Tickets.rs i na prodajnim mestima navedenim u videu.

Milanče i Aleksandar Sofronijević obratili su se publici videom iz Niša i pozvali je da zajedno sa njima peva najlepše narodne pesme.

„Nešto najlepše u Nišu su ljudi. Mnogo puta sam pevao ovde i rado se vraćam“, rekao je Milanče.

I na ovom koncertu Milančeta će pratiti Aleksandar Sofronijević i „Majstori za dušu“.

Milanče Radosavljević
Foto: Privatna arhiva

Biće to veče ispunjeno pesmama koje su obeležile živote mnogih generacija, iskrenim emocijama i uspomenama koje ne blede. Milanče se u Niš vraća publici koja ga je decenijama dočekivala raširenih ruku, a nema sumnje da će se Čairom 15. oktobra oriti najlepša narodna pesma. Još jedna nezaboravna noć, satkana od ljubavi između pevača i njegove verne publike, već je na pomolu.

Karte na linku:

https://tickets.rs/event/milance_radosavljevic_28485

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