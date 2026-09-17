Slušaj vest

Udruženja hrvatskih branitelja ponovo su javno prozvale mladog vinkovačkog pevača Jakova Jozinovića, ovog puta zbog najavljenih koncerata u Nišu.

Udruženje hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.) i druga braniteljska udruženja traže od Jozinovića da otkaže nastupe u Srbiji zakazane za novembar.

Prvi koncert rasprodat

Prema rasporedu sa njegove zvanične stranice, Jozinović bi trebalo da nastupi 13. i 14. novembra u Sportskom centru Čair u Nišu. Prvi koncert je rasprodat, dok za drugi još ima ulaznica.

Predsednik UHBDR91. Mladen Pavković u objavljenom tekstu oštro kritikuje Jozinovićevu odluku. Smatra spornim to što pevač nastupa u Nišu nekoliko dana pre obeležavanja Dana sećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Pavković navodi da su izbor termina i grada za nastup "skandalozni i uvredljivi za sve žrtve Domovinskog rata".

- Udruženje hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91., u saradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, javno i odlučno traži od vinkovačkog pevača Jakova Jozinovića da otkaže svoje koncerte u Srbiji barem u mesecu novembru - poručio je Pavković, prenosi Index.hr.

1/7 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Privatna arhiva, Mario Poje/bravo, Simone Di Luca/Simone Di Luca

- Ovakvim potezom, Jakove Jozinoviću, gubiš svako pravo da se nazivaš hrvatskim zabavljačem, jer neki se računi ne plaćaju novcem, već obrazom - poručio mu je.

Slučaj Novi Sad

Ovo nije prvi put da se Jozinović suočava sa kritikama braniteljskih udruženja zbog nastupa u Srbiji. Slične reakcije usledile su i u martu ove godine, uoči njegovog koncerta u novosadskom SPENS-u.

Braniteljska udruženja tada su pozvala hrvatske muzičare na otkazivanje koncerata u toj dvorani, uz tvrdnje da su tamo tokom rata bili zatočeni hrvatski branitelji i civili, što nije tačno. Toni Cetinski otkazao je svoj nastup, dok je Jozinović koncert 14. marta održao.

Nakon nastupa zahvalio je novosadskoj publici i poručio: "Novi Sade, videćemo se opet."

Pitanje nastupa u Novom Sadu ponovo je otvoreno početkom septembra, pre Jozinovićevog koncerta na Vinkovačkim jesenima. Deo javnosti usprotivio se njegovom učešću zbog ranijeg koncerta, a vinkovački gradonačelnik Josip Romić potvrdio je da je Grad primio pritužbe.

Podržao odluku o nastupu

Romić je podržao odluku o nastupu i poručio da su brojni Vinkovčani želeli da vide mladog pevača. Javnu podršku dao mu je i Josip Dabro.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Ne moramo svi slušati istu muziku. Ne moramo svi imati isti ukus. Ali možemo imati dovoljno širine da podržimo mladog čoveka iz našega grada koji tek gradi svoju karijeru - napisao je Dabro.

Jozinović je nastupio na Vinkovačkim jesenima 11. septembra. Samo nekoliko dana kasnije usledile su nove kritike dela braniteljskih udruženja, ovog puta zbog koncerata najavljenih u Nišu.