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Pop zvezda je sada progovorila o slavlju, ali i o poklonima i kovertama koje su ćerke dobile na poklon.

- Moram da te pitam, da li su koverte bile pune i da li te čeka sada dizanje kredita da bi se odužila svim tim ljudima - upitao je Ognjen Amidžić Jelenu.

Lično zvala goste da se zahvali

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić Mondo, Kurir

Ona je otkrila i da je nakon što su otvorili poklone, mnoge morala i lično da pozove.

- Moram i to da kažem, zvala sam sve ljude koji su preterali sa parama u kovertama. Htela sam da vratim, ali nisu hteli da čuju. Ja sad moram da im se duplo odužim. Hvala svima - otkrila je Karleuša u Amidži šou.

Prema našim saznanjima, pokloni u kovertama su zaista premašila očekivanja svih, a posebno domaćina, kojima to nije ni bilo bitno.

Radi se o cifri od čak 100.000 evra, pa su tako neke od zvanica davale i po 1.000 evra za svaku od slavljenica, što skoro nije zabeleženo na nekom domaćem veselju.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Instagram

Podsetimo, Atina i Nika su gotovo od svih kao poklon doneli koverte i cveće, a Boki 13 nije žalio kad je reč o darovima za ćerke svoje prijateljice. On je Atini i Niki doneo torbe poznatih brendova "alaja" i "miju miju", za koje je iskeširao 6.000 evra.

Naravno, i Jelena i Duško su ćerkama, pored gala proslave, kupili vredne poklone. Od roditelja su slavljenice dobile zlatni nakit poznatog juvelirskog brenda koji će im ostati za uspomenu.

Inače, JK je u Amidži šou pričala i o svom odnosu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, sa kojim je sada u odličnim odnosima.

Dobri odnosi

- Ja sam mojoj deci odmah pokvarila rođendan, u prvih pet minuta. Ja sam se rasplakala, odlepila mi se trepavica zbog Duška. Ja sam postala mnogo slaba na decu, ne znam kako je to, valjda godinama. Na decu sam jako slaba, ponosna sam majka. Bila je ogromna tenzija, ja sam se i rasplakala. Onda Duško i ja, posle niza godina u kojima nismo bili u dobrim odnosima, ja sam čula lepe reči. Ipak, majka želi da čuje od čoveka kojem je rodila decu, tada je rekao - rekla je ona, pa dodala:

- Mi smo sada u dobrim odnosima, ja vidim po Atini i Niki da im mnogo znači kada Duško i ja sedimo zajedno i lepo pričamo. Vidim im u očima onu dečiju radost, da mama i tata makar lepo komuniciraju, da nisu neprijatelji, a bili smo dosta dugo baš neprijatelji, ali to sam godinama govorila da šta god bude, ja bih za Duška dala život - istakla je pop zvezda.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Kurir

Kurir.rs

JK na proslavi: