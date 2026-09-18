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Vest da je Maja Ognjenović obnovila ljubavnu vezu sa svojim bivšim partnerom Milošem Teodosićem proširila se poput munje u domaćim medijima, da bi se samo nekoliko dana kasnije pojavile informacije da je ipak u vezi s Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pevačice Marije Mikić.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da su gotovo svi glavni akteri ove ljubavne "telenovele" javne ličnosti, koje su i ranije bile u vezama i brakovima s drugim poznatim osobama.

Zato ćemo ovom prilikom pokušati da na jednom mestu složimo ljubavni lanac i pobrojimo bivše i sadašnje partnere koji su direktno ili indirektno povezani s glavnim protagonistima ove priče.

Foto: ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

Kako smo već naveli, odbojkašica Maja Ognjenović pre veze s Jovanom Pantićem, koji je do prošle godine bio oženjen Marijom Mikić, bila je u braku s Danilom Ikodinovićem. Bivši vaterpolista je, pre Maje, iza sebe već imao dva braka - s javnosti nepoznatom Anjom, kao i s pevačicom Natašom Bekvalac.

Ljubavni život Nataše Bekvalac takođe je godinama privlačio veliku pažnju javnosti. Pre braka s Danilom Ikodinovićem, pevačica je bila u vezi s Miodragom Kostićem, bila je verena s Vladom Vuksanovićem, a nakon razvoda od Danila, udavala se za Ljubu Jovanovića i Luku Lazukića. Luka je danas u braku s pevačicom Slađom Ivanišević. Nataša nakon duže pauze ponovo uživa u ljubavi, a odnedavno je u vezi s biznismenom S. R.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Maja Ognjenović je, pre braka s Danilom Ikodinovićem, godinama bila u vezi s Milošem Teodosićem, za kojeg je bila i verena. Upravo zbog toga dodatnu pažnju javnosti privukla je informacija da je, samo nekoliko dana pre nego što se pojavila priča o njenoj vezi s Jovanom Pantićem, navodno obnovila romansu s nekadašnjim partnerom.

Miloš Teodosić je do pre nekoliko meseci bio u braku s glumicom Jelisavetom Orašanin. Pre nje voleo je Anastasiju Ražnatović, koja je danas udata za fudbalera Nemanju Gudelja, a bio je i s glumicom Sofijom Rajović.

Foto: Printskrin

Jelisaveta Orašanin je pak ovih dana u centru pažnje zbog veze s mladim glumcem Pavlom Mensurom. Pre njega glumica je bila u ljubavi s kolegom Vukom Kostićem.

Ni Pavle Mensur nije novajlija kad su u pitanju ljubavne priče s poznatim damama. Mladi glumac je ranije bio u kraćoj vezi s pevačicom Ksenijom Knežević, kao i s rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Kad se sve ove veze i brakovi stave na jedno mesto, dobija se prava ljubavna mapa domaće javne scene u kojoj se imena poznatih iznova ukrštaju, pa se čini da je svaka nova romansa povezana s nekom prethodnom pričom.

1/4 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, MN Press, Mondo/Stefan Stojanović, Dragan Kadic

Kurir.rs

Maja Ognjenović: