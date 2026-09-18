LJUBAVNI LANAC TRESE DOMAĆU SCENU! Maja Ognjenović samo je PRVA KARIKA: Kad vidite ko je s kim bio, OSTAĆETE U ŠOKU! (FOTO)
- Priča o Maji Ognjenović, Milošu Teodosiću i Jovanu Pantiću pokrenula je niz novih nagađanja o njihovim vezama i bivšim partnerima.
- U tekstu se povezuju i drugi poznati parovi, među njima Danilo Ikodinović, Nataša Bekvalac, Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur.
- Autor pravi pregled ljubavnih veza domaće javne scene i pokazuje kako se imena poznatih stalno ukrštaju.
Vest da je Maja Ognjenović obnovila ljubavnu vezu sa svojim bivšim partnerom Milošem Teodosićem proširila se poput munje u domaćim medijima, da bi se samo nekoliko dana kasnije pojavile informacije da je ipak u vezi s Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pevačice Marije Mikić.
Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da su gotovo svi glavni akteri ove ljubavne "telenovele" javne ličnosti, koje su i ranije bile u vezama i brakovima s drugim poznatim osobama.
Zato ćemo ovom prilikom pokušati da na jednom mestu složimo ljubavni lanac i pobrojimo bivše i sadašnje partnere koji su direktno ili indirektno povezani s glavnim protagonistima ove priče.
Kako smo već naveli, odbojkašica Maja Ognjenović pre veze s Jovanom Pantićem, koji je do prošle godine bio oženjen Marijom Mikić, bila je u braku s Danilom Ikodinovićem. Bivši vaterpolista je, pre Maje, iza sebe već imao dva braka - s javnosti nepoznatom Anjom, kao i s pevačicom Natašom Bekvalac.
Ljubavni život Nataše Bekvalac takođe je godinama privlačio veliku pažnju javnosti. Pre braka s Danilom Ikodinovićem, pevačica je bila u vezi s Miodragom Kostićem, bila je verena s Vladom Vuksanovićem, a nakon razvoda od Danila, udavala se za Ljubu Jovanovića i Luku Lazukića. Luka je danas u braku s pevačicom Slađom Ivanišević. Nataša nakon duže pauze ponovo uživa u ljubavi, a odnedavno je u vezi s biznismenom S. R.
Maja Ognjenović je, pre braka s Danilom Ikodinovićem, godinama bila u vezi s Milošem Teodosićem, za kojeg je bila i verena. Upravo zbog toga dodatnu pažnju javnosti privukla je informacija da je, samo nekoliko dana pre nego što se pojavila priča o njenoj vezi s Jovanom Pantićem, navodno obnovila romansu s nekadašnjim partnerom.
Miloš Teodosić je do pre nekoliko meseci bio u braku s glumicom Jelisavetom Orašanin. Pre nje voleo je Anastasiju Ražnatović, koja je danas udata za fudbalera Nemanju Gudelja, a bio je i s glumicom Sofijom Rajović.
Jelisaveta Orašanin je pak ovih dana u centru pažnje zbog veze s mladim glumcem Pavlom Mensurom. Pre njega glumica je bila u ljubavi s kolegom Vukom Kostićem.
Ni Pavle Mensur nije novajlija kad su u pitanju ljubavne priče s poznatim damama. Mladi glumac je ranije bio u kraćoj vezi s pevačicom Ksenijom Knežević, kao i s rijaliti učesnicom Milicom Veličković.
Kad se sve ove veze i brakovi stave na jedno mesto, dobija se prava ljubavna mapa domaće javne scene u kojoj se imena poznatih iznova ukrštaju, pa se čini da je svaka nova romansa povezana s nekom prethodnom pričom.
Kurir.rs
Maja Ognjenović: