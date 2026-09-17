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Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović pojavili su se na jednom gradskom događaju, a svojim usklađenim izdanjem privukli su veliku pažnju.

Par se za ovu priliku odlučio za gotovo potpuno crnu kombinaciju. Sloba je poneo crnu košulju i tamnosive pantalone, dok se Jelena pojavila u dugoj crnoj haljini, pa su zajedno mnoge podsetili na čuveni filmski par gospodina i gospođu Smit iz popularne američke akcione komedije sa Bredom Pitom i Anđelinom Džoli.

Međutim, osim njihovog izgleda, pažnju privlači i vrednost detalja koje su poneli, jer prema navedenim cenama na internetu njihov zajednički stajling vredi oko 74.500 evra. Posebnu pažnju su obratili na detalje koji vrede bogatstvo.

1/8 Vidi galeriju Sloba i Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Internet

Sloba Radanović nosio je sat Audemars Piguet Royal Oak sat čija je vrednost 32.730 evra i Guči patike 820 evra.

Jelena Radanović se opredelila za tašnu Alexander McQueenkoja košta 3.967 evra, Santoni sandale od 2.360 evra. Na ruci je nosila Cartier zlatni sat od oko 29.058 evra, a oko vrata Tiffany Knot ogrlicu koja košta 5.568 evra.

Kada se sve sabere, Sloba i Jelena su se na događaju pojavili sa obućom, satovima i aksesoarima ukupne vrednosti od približno 74.503 evra.