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Aleksandra Prijović pojavila se na jednom prestoničkom događaju u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik suknju i bluzu brenda "sen loran" u toplim bordo tonovima sa upečatljivom visokom kragnom.

Pevačica je za suknju i bluzu čuvenog francuskog brenda izdvojila čak 6.900 evra.

Posebnu pažnju privukao je njen odabir aksesoara - masivne zlatne minđuše od 1.100 evra, koje su savršeno istakle njene crte lica i skupljenu frizuru.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: ATA images

Torbica je bila brenda "šanel" od 5.200 evra, dok je na ruci nosila zlatni "kartije panter" prsten od 14.800 evra.

Sve u svemu, Aleksandra je na sebi imala garderobu i aksesoare u vrednosti od 30.300 evra.

Svojom svedenom, a izuzetno efektnom kombinacijom još jednom je potvrdila status jedne od najbolje stilizovanih zvezda na domaćoj sceni.

Podsetimo, Prijovićeva je pre nekoliko meseci bila i u Parizu. Ona se tada na Instagramu pohvalila kako uživa u francuskoj prestonici, a kako je poznata po dobrom ukusu kada je reč o modi, na sebi je tokom šetnje imala modele francuskih dizajnera.

Nosila je cipele iz najnovije kolekcije brenda "šanel" od 900 evra, "sen loran" crni sako i farmerke od 2.900 i 950 evra, kao i "šanel" tašnicu od 4.000 evra. Dakle, Prija je za šetnju francuskim ulicama iskeširala ni manje ni više nego 8.750 evra.

Neka od njenih najskupljih izdanja pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

1/16 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Screenshot, Antonio Ahel/ATAImages, Screenshot, M.M./ATAImages, Petar Aleksić

Kurir.rs

Aleksandra Prijović: