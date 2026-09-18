ALEKSANDRA PRIJOVIĆ ODUVALA SVE U STAJLINGU OD 30.000 €! Na pevačici sve pršti od luksuza, a jedan detalj na njenoj ruci košta čak 14.800 € (FOTO)
- Aleksandra Prijović pojavila se na prestoničkom događaju u bordo kombinaciji brenda 'sen loran', uz upečatljive modne detalje.
- Na sebi je imala garderobu i aksesoare vredne 30.300 evra, uključujući minđuše, torbicu i prsten.
- Pevačica je i ranije privukla pažnju skupocenom modom u Parizu, gde je za stajling izdvojila 8.750 evra.
Aleksandra Prijović pojavila se na jednom prestoničkom događaju u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik suknju i bluzu brenda "sen loran" u toplim bordo tonovima sa upečatljivom visokom kragnom.
Pevačica je za suknju i bluzu čuvenog francuskog brenda izdvojila čak 6.900 evra.
Posebnu pažnju privukao je njen odabir aksesoara - masivne zlatne minđuše od 1.100 evra, koje su savršeno istakle njene crte lica i skupljenu frizuru.
Torbica je bila brenda "šanel" od 5.200 evra, dok je na ruci nosila zlatni "kartije panter" prsten od 14.800 evra.
Sve u svemu, Aleksandra je na sebi imala garderobu i aksesoare u vrednosti od 30.300 evra.
Svojom svedenom, a izuzetno efektnom kombinacijom još jednom je potvrdila status jedne od najbolje stilizovanih zvezda na domaćoj sceni.
Podsetimo, Prijovićeva je pre nekoliko meseci bila i u Parizu. Ona se tada na Instagramu pohvalila kako uživa u francuskoj prestonici, a kako je poznata po dobrom ukusu kada je reč o modi, na sebi je tokom šetnje imala modele francuskih dizajnera.
Nosila je cipele iz najnovije kolekcije brenda "šanel" od 900 evra, "sen loran" crni sako i farmerke od 2.900 i 950 evra, kao i "šanel" tašnicu od 4.000 evra. Dakle, Prija je za šetnju francuskim ulicama iskeširala ni manje ni više nego 8.750 evra.
Neka od njenih najskupljih izdanja pogledajte u galeriji u nastavku teksta:
Kurir.rs
Aleksandra Prijović: