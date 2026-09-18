Slušaj vest

Aleksandra Prijović pojavila se na jednom prestoničkom događaju u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik suknju i bluzu brenda "sen loran" u toplim bordo tonovima sa upečatljivom visokom kragnom.

Pevačica je za suknju i bluzu čuvenog francuskog brenda izdvojila čak 6.900 evra.

Posebnu pažnju privukao je njen odabir aksesoara - masivne zlatne minđuše od 1.100 evra, koje su savršeno istakle njene crte lica i skupljenu frizuru.

Aleksandra Prijović Foto: ATA images

Torbica je bila brenda "šanel" od 5.200 evra, dok je na ruci nosila zlatni "kartije panter" prsten od 14.800 evra.

Sve u svemu, Aleksandra je na sebi imala garderobu i aksesoare u vrednosti od 30.300 evra.

Svojom svedenom, a izuzetno efektnom kombinacijom još jednom je potvrdila status jedne od najbolje stilizovanih zvezda na domaćoj sceni.

Podsetimo, Prijovićeva je pre nekoliko meseci bila i u Parizu. Ona se tada na Instagramu pohvalila kako uživa u francuskoj prestonici, a kako je poznata po dobrom ukusu kada je reč o modi, na sebi je tokom šetnje imala modele francuskih dizajnera.

Nosila je cipele iz najnovije kolekcije brenda "šanel" od 900 evra, "sen loran" crni sako i farmerke od 2.900 i 950 evra, kao i "šanel" tašnicu od 4.000 evra. Dakle, Prija je za šetnju francuskim ulicama iskeširala ni manje ni više nego 8.750 evra.

Neka od njenih najskupljih izdanja pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

Aleksandra Prijović  Foto: Screenshot, Antonio Ahel/ATAImages, Screenshot, M.M./ATAImages, Petar Aleksić

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPRIJA SVA U BELOM, FILIP U ODELU! Ponosni roditelji stigli na rođendan svoj mezimice, tu je i pevačicin otac (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-09-03 at 18.07.30.jpeg
StarsCECIN DUHOVNIK KRSTIO PRIJINU ĆERKU! Ponosna mama zablistala u haljini od čak 4.500 € (FOTO)
aleksandra_prijovic_03092026_0040.JPG
StarsBRENA RACIONALNA DOMAĆICA! Živojinovići rentaju vilu u Budvi za 3.000 € dnevno! Troškove dele, svi daju pomalo, pa ispadne skoro džabe - PORODIČNI PAKET
Aleksandra Prijović
StarsPRIJIN GARDEROBER VREDI MILIONE! Otkriven tačan iznos odevnih komada pevačice: Dokazala da je mama mode (FOTO)
WhatsApp Image 2025-12-31 at 23.12.39 (1).jpeg

Aleksandra Prijović:

01:29
Aleksandra Prijović Izvor: Kurir