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Pevačica Aldina Beširević predstavila je novu pesmu „Ostajem sama“, emotivni singl koji iza sebe krije zanimljivu priču. Iako je nastao pre nekoliko godina, čekao je trenutak kada će dobiti upravo onakav zvuk i vizuelni identitet kakav zaslužuje.

Kompletan autorski pečat novoj pesmi dao je Samir Alagić, koji potpisuje muziku, tekst i produkciju.

Umesto da pesmu objavi čim je nastala, Aldina je odlučila da sačeka. Pokazalo se da je upravo vreme bilo važan deo cele priče.

– Neke pesme jednostavno čekaju svoje vreme. Samir je uradio kompletan autorski i produkcijski deo posla, a Renato i ja smo dali sve od sebe da tu priču i vizuelno dočaramo na pravi način. Verujem da smo u tome uspeli i da će publika osetiti tu energiju – poručila je Aldina.

1/4 Vidi galeriju Aldina Beširević Foto: Privatna arhiva

Posebna pažnja posvećena je i spotu. U saradnji s Renatom Zolićem, priča iz pesme pretočena je u kadrove koji prate njenu emociju, tekst i atmosferu.

Pesma je objavljena pod okriljem izdavačke kuće Atax Media, čiji je vlasnik Arel Češljar, a biće dostupna na Jutjubu i digitalnim muzičkim platformama.

Aldina tako otvara novo poglavlje pesmom čiji već sam naslov – „Ostajem sama“ – nagoveštava emociju i priču u kojoj bi se mnogi mogli prepoznati.