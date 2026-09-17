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Starleta Stanija Dobrojević ponovo je spakovala kofere i napustila Srbiju. Nakon što je provela neko vreme u domovini, atraktivna brineta odlučila je da je vreme za promenu klime, pa se ukrcala na avion i otputovala direktno za Ameriku.

Stanija se najpre oglasila sa aerodromske piste, podelivši fotografiju aviona dok čeka poletanje, a ubrzo nakon toga obradovala je pratioce novim kadrovima iz toplijih krajeva. Njena krajnja destinacija ponovo je bio osunčani Majami.

1/3 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Da ne gubi vreme kada je u pitanju uživanje i poziranje, pokazala je čim je stigla u svoj dom na Floridi. Stanija se odmah uskočila u letnji režim i počastila fanove izuzetno provokativnim selfijem iz stana koji je opremljen u prepoznatljivom tropskom stilu.

Stanija se oglasila iz Majamija

Pozirala je ispred ogledala u roze crop-topu koji je više otkrivao nego pokrivao i plitkom donjem delu kupaćeg kostima. Na glavi je nosila beli kačket sa roze detaljima, dok su u prvom planu bili njeni brutalno izdefinisani trbušnjaci i izvajana figura na kojoj vredno radi u teretani.

Stanija Dobrojević otputovala za Ameriku Foto: Printscreen

Dobrojevićeva planira da predstojeće dane provede uživajući u sunčanom vremenu, plažama i luksuznom životu na Florid, a sudeći po prvim objavama, njeni pratioci na društvenim mrežama mogu da očekuju još mnogo vrelih izdanja u narednom periodu.

Stanija Dobrojević otputovala za Ameriku Foto: Printscreen

Bila gost u vili kod Mitrovića

Podsetimo, pobednica "Elite 9" Stanija Dobrojević posetila je nedavno raskošnu vilu bračnog para Mitrović na Dedinju, gde ju je srdačno ugostila Milica Mitrović. Tokom posete zabeležila je kadrove elegantnog dnevnog boravka u crno-belim tonovima, koji krasi stakleni zid, bela garnitura s crnim jastucima, te sto prepun cveća i poslastica.

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