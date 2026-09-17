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U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje Lauri Prgomet:

-Je l' moguće da se utorkom toliko blamiraš? - glasilo je pitanje.

-Očigledno je moguće. Ja sam vrlo samosvesna cura. Uzmem malo alkohola da se opustim, to prevagne na nešto što ne treba. Potrudiću se da to ispravim. Znam da mogu bolje od toga - rekla je Laura.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

-Budi dama lakog morala, što više oralno zadovoljiš to bolji plasman. Idemo ja i ti utorkom u promet i da uništimo sve. Bićemo u top 2 ako smo lakog morala - dobacio je Uroš Stanić.

-Laura nije dama lakog morala, imao samo ružno ponašanje pod uticajem alkohola. Lauru ni jedan muškarac ni ovde ni napolju ne može da promeni ako ona to ne želi. Ona šteti sama sebi - rekao je Leon Caner.

Mahir joj odgovorio

1/3 Vidi galeriju Leon Caner svim silama muvao Kristinu Jelkić Foto: Printscreen Pink

-Ne znam da li posećujete psihijatra ili psihologa, ja ga posećujem. Ja imam 2 šifre. Mlada dama sigurno ima šifru nimfa. Kada bilo koja opojna sredstav uzimate svi receptori koje imamo se pojačavaju - komentarisao je Mahir Pjanić.

-Vanja Prodanović se sinoć isk*rala sa Matketom pola sata.

-Bij svoje bitke, to je jadno. Sram te bilo - poručila mu je Vanja.

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