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Estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025.godine nakon opake bolesti, a sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju. Tokom života stekao je veliko bogatstvo, ali je manje poznat podatak da se pre sedam godina njegova porodična vila na Bežanijskoj kosi našla na meti profesionalnih pljačkaša.

U trenutku upada, Saša i njegova supruga Suzana Jovanović boravili su u Opatiji. Po povratku u porodični dom doživeli su šok kada su primetili da im nedostaje sef, nakon čega su smesta alarmirali policiju.

Sumnja se da je provalnik preskočio ogradu visine oko 2,5 metara, ušao u dvorište i potom u kuću koja je bila otključana i u kojoj u tom trenutku nije bilo nikoga. Lopov je prešao na sprat i ispremetao spavaću sobu, odakle je odneo zlatni nakit, dukate, važnu dokumentaciju, kao i osam muških i jedan ženski ručni sat koji su pripadali članovima porodice.

1/5 Vidi galeriju Saša Popović bio uvek za saradnju Foto: Z.K.Munja, Kurir, Damir Dervišagić, Screenshot, Nenad Kostić

Inspektori radili na uviđaju

Inspektori tokom uviđaja nisu pronašli nikakve tragove obijanja niti nasilnog ulaza. Iako je kuća Saše Popovića jedna od najbolje obezbeđenih u naselju, sa rampom, obezbeđenjem i video-nadzorom, pljačkaši su znali precizan raspored kamera i ugao pod kojim snimaju. Zbog toga nijedan snimak nije bio od koristi policiji, a izvor iz istrage potvrdio je da je reč o vrhunskim profesionalcima koji nisu ostavili nikakve otiske. Vrednost krađe bila je 100.000 evra.

Ipak, osumnjičeni za ovu tešku krađu uhapšen je nekoliko meseci kasnije, u avgustu 2018. godine, kada je protiv njega podignuta optužnica.

1/5 Vidi galeriju SKUPOCENI BELI NAMEŠTAJ, KLAVIR, ŠANK: U ovoj LUKS vili živi Saša Popovići i Suzana, a u dvorištu imaju još jednu GRAĐEVINU Foto: Printsceen/Grand

kurir / blicf

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