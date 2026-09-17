VLADAN SAVIĆ DANAS SLAVI ROĐENDAN, A VEČERAS PONOVO PUNI SAVA CENTAR! Magla bend najavio novo poglavlje i novi album
- Vladan Savić danas slavi rođendan, ali ga provodi radno sa Magla bendom pred večerašnji koncert u Sava Centru.
- Bend je predstavio nove pesme i najavio novo poglavlje u karijeri uz album 'Krive Drine'.
Za frontmena Magla bendaVladana Savića 17. septembar ove godine ima posebno značenje. Pevač upravo danas slavi rođendan, ali umesto klasične proslave, ovaj dan provodi radno, sa svojim bendom i publikom.
Neposredno pred večerašnji koncert u Plavoj dvorani Sava Centra, Vlada i ostali članovi Magla benda okupili su predstavnike medija i predstavili nove pesme, čime su najavili novo poglavlje u karijeri benda.
Već ugledale svetlost dana
Magla bend publici donosi album „Krive Drine“, a četiri numere već su ugledale svetlost dana.
Poseban razlog za slavlje imaju i zbog dva uzastopna koncerta u Sava Centru. Nakon sinoćnjeg nastupa, Magla bend večeras ponovo izlazi pred beogradsku publiku, a ujedno je reč o njihovom sedmom, ali i poslednjem za sada velikom solističkom koncertu u Plavoj dvorani.
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