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Za frontmena Magla bendaVladana Savića 17. septembar ove godine ima posebno značenje. Pevač upravo danas slavi rođendan, ali umesto klasične proslave, ovaj dan provodi radno, sa svojim bendom i publikom.

Neposredno pred večerašnji koncert u Plavoj dvorani Sava Centra, Vlada i ostali članovi Magla benda okupili su predstavnike medija i predstavili nove pesme, čime su najavili novo poglavlje u karijeri benda.

00:12 Vladan Savić magla bend rođendan Izvor: Kurir

Već ugledale svetlost dana

Magla bend publici donosi album „Krive Drine“, a četiri numere već su ugledale svetlost dana.

Poseban razlog za slavlje imaju i zbog dva uzastopna koncerta u Sava Centru. Nakon sinoćnjeg nastupa, Magla bend večeras ponovo izlazi pred beogradsku publiku, a ujedno je reč o njihovom sedmom, ali i poslednjem za sada velikom solističkom koncertu u Plavoj dvorani.

00:07 Vladan Savić magla bend rođendan Izvor: Kurir

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