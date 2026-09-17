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Voditeljka Ivana Šopić odlučila se za veliku promenu kada je njen fizički izgled u pitanju. Iako je godinama svi znaju kao plavušu, ona se osmelila i kosu ofarbala u tamno.

Kako izgleda kao brineta Ivana je podelila na Instagramu, a mnogi je u prvi mah nisu prepoznali.

Ona je nasmejana pozirala ispred zgrade "Pinka", a mnogi su komentarisali da joj ova boja savršeno pristaje.

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Ivana Šopić se drastično promenila: Nova boja kose Foto: Printscreen

O sukobu sa Stanijom

Podsetimo, Ivana Šopić je nedavno govorila o sukobu koji je imala sa Stanijom Dobrojević i otkrila zbog čega je "spustila loptu".

- Tako sam odlučila, kao voditeljka sam dosta ograničena šta mogu, a šta ne mogu da kažem i mnogi ljudi bi trebali da budu zahvalni na tome. Uglavnom kada me ljudi kritikuju 'kvazi voditeljka', da nisam voditeljka mnogo bi gore prošli. Onemogućena sam da kažem ono što bi mnoge zanimalo, ne bi bilo zahvalno zbog televizije gde radim, mora čovek nekada da se ugrize za jezik- rekla je ona.

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Ivana Šopić

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