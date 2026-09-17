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Frontmen "Magla bend", Vladan Savić, danas proslavlja rođendan i to na najlepši način - koncertom u Sava centru na kom sa publikom deli prvi deo novog albuma. Pevač je bez dlake na jeziku progovorio i o detaljima iz svog privatnog života.

On se tom prilikom dotakao i kritika na račun svog čestog svlačenja na sceni, te šokirao prisutne iskrenim priznanjem da se najlepše oseća kada je potpuno go.

"Hvala vam što ste došli u velikom broju da mi čestitate rođendan. Predstavićemo vam prvi deo našeg albuma. Jako sam emotivan danas i u proteklom periodu, ponosan sam na sve što smo pripremili. Jako mi je teško da govorim o ovom albumu i zato sam hteo da ga otpevam. Moja ćerka voli sve što tata radi, ona sluša pre svih ljudi Magline pesme, puštam joj sve što je novo" - rekao je Vlada iz Magla benda, a onda progovorio o privatnom životu i momentima kada ume da se skida često na koncertima:

"Nisam inspirisan kolegama, ja prosto volim da sam go, u svojoj kući skoro da sam potpuno go, možda u bade mantilu, spavam go, rođena sam go i najlepše se osećam kad sam go. Kada je koncert u pitanju to je sve smišljeno. Ne znam kakve su kritike, ne vidim problem" - rekao je pevač.

03:02 Magla Bend intervju Izvor: Kurir

Odbio da peva na svadbi Nikoli Jokiću

Podsetimo, iako mnogi sanjaju o tome da pevaju na slavlju jednog od najboljih košarkaša sveta, sudbina je htela da Vlada iz "Magla benda" čak dva puta odbije poziv Natalije i Nikole Jokića da im uveliča svadbeno veselje.

Razlog za ovo nije bio nedostatak želje, već unapred zakazani nastupi koje popularni bend jednostavno nije mogao da otkaže.

Vlada je pred svoj koncert istakao žaljenje zbog ove situacije, ali je otkrio da su Nikola i njegova supruga ipak došli da ih slušaju na beogradskom nastupu.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Umesto njih, ulogu glavnog muzičkog gosta oberučke je prihvatio poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević. Poziv koji se ne odbija doneo mu je ne samo sjajnu svirku o kojoj se i danas priča, već i dugogodišnje prijateljstvo sa NBA zvezdom. Sofronijević je priznao da mu je bila ogromna čast da svira na venčanju slavnog para. Prijateljstvo se nastavilo i nakon svadbenog veselja, pa je Sofra sa svojom ekipom čak išao u Denver u goste kod Jokića, gde su nastavili zajedničko druženje.

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