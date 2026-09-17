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Mladi pevač i bivši takmičar "Zvezda Granda", Bubi Ademov, brat pevačice Nadice Ademov, organizovao je večeras svečanu promociju tri nove pesme. Posebnu pažnju okupljenih medija privukao je njegov dolazak u društvu atraktivne devojke, koja se baš kao i on takmičila u pomenutom muzičkom šouu.

"Nadam se da će publika da prepozna moj trud i rad. Majka je plakala kad je videla Nadicin i moj spot, i Nadica je plakala, svi su plakali. Kad dođe deo gde nas dvoje ukrštavamo glasove obuzima nas neka emocija. Za spot smo koristili naš porodični dom, to mi je uspomena za ceo život. Generalno stariji brat i Nadica su živeli u periodu kada porodica nije bila finansijski stabilna, a kada sam ja došao već smo imali za neki normalan život, ja to nisam osetio. U školi nije da nisam doživljavao nasilje, ali Bože moj, ja sam se sa tim pomirio, ja se nikada neću stideti toga što jesam, čovek nauči da živi sa time. Zbog nacionalne manjine se to dešavalo, nisam dopuštao da to dođe do mene". - rekao je Bubi Ademov, pa progovorio o devojci:

Bubi Ademov Foto: Printscreen Instagram

"Nisam se osećao kao crna ovca, minimalno je to bilo, ništa nije bilo preterano. Bio sam kao najlmađi brat povlašćen. Nadica mi je bila kao majka, deda i Nadica su me čuvali. Nadica je otišla jako mlada, počela je da radi. Ona je sve držala pod kontrolom i danas je ista takva" - pričao je Bubi, pa nastavio o devojci da priča:

"Kada nađete pravu osobu, to se jednostavno desi. Družili smo se, izlazi zajedno i vremenom se stvorio neki osećaj. Ja sam prvi krenuo. Prvu pesmu koju sam joj otpevao bila je: "Zar si morala takva da se rodiš" od Šabana Šaulića. Biće i svadbe uskoro Bože zdravlja. Počeo sam da nastupam, to je neki novi doživljaj. Sanjao sam ovo i preželjkivao, počinjem da ulazim u taj svet, lep je osećaj. Nadica mi je rekla da budem svoj i da se maksimalno skoncentrišem."- rekao je pevač.

Nadica je jedna i nema šanse da je iko nadmaši

Bubi da nema nameru da nadmaši sestru i da misli da to nije moguće.

- Nadica je jedna i nema šanse da je iko nadmaši. Nadam se da ću svedočiti njenom sve većem uspehu. Malo veći teret je što sam njen brat jer su očekivanja velika. Nadam se da sam opravdao to za sada - rekao je on i dodao da će imati finansijsku pomoć od sestre.

1/11 Vidi galeriju Pevačica Nadica Ademov objavila je danas album "Milostinja" na kojem je na desetine ljudi radilo godinu dana. Foto: Dušan Petrović

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