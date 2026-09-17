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Bivša učesnica Elite, Milena Kačavenda, objavila je fotografiju iz bolnice i zbunila sve. Ona je otišla na operaciju za koju se dugo spremala i skupljala hrabrosti.

Milena je operisala vene na nogama, sa kojima je imala problem godinama unazad. Uz objavu je poslala jaku poruku ženama.

- Budite hrabre, to može samo žena - napisala je Milena Kačavenda.

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Foto: Printscreen

Milena Kačavenda o Eliti: "Nismo se dogovorili, tražila sam zilione"

Podsetimo, Milena Kačavenda je nedavno govorila o mogućem ulasku u Elitu 10, a tada je i progovorila o operaciji.

- Nismo se dogovorili vezano za ulazak. Postoje stvari koje treba da uradim među kojima je i operacija vena, a nisam imala vremena preko leta. Potreban mi je odmor, ali nikad se ne zna. Za sad nema ništa konkretno i možda je vreme da pauziram - rekla je ona i dodala:

- Tražila sam zilione zato što sam ja najveća rijaliti zvezda na Balkanu od žena. Prekucala sam igricu u prošloj sezoni i kao rijaliti gigant smatram da treba da budem toliko plaćena, a sad o tome neka misle šefica i šef. Ove godine ako uđem pucam na pobedu i naravno možda i možete da me očekujete - rekla je Milena Kačavenda za Blic.

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