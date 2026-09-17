"Uspela sam da budemo dobri"

"Mikicu viđam svaki dan. Upravo mi je pukla štikla, pa sam neke našla u gepeku. U svakoj situaciji treba da ostane čovek dostojanstven, a neke stvari ne možete da promenite, morate da nastavite dalje, ne postoji nazad, samo napred. Marko i ja moramo da imamo kontakt, ja nisam htela da zatvaram vrata zbog dece, da oni nešto ne osete, i mislim da sam uspela u tome. Moramo da pratim želje svoje dece i njemu ne branim da ih viđa, mimo toga što je sud meni dodelio decu. Ne razmišljam na tu temu. Deca ne trebaju da trpe. Hvala svim kolegama na podršci. Mojim prijateljicama i koleginicama Marko nije tema." - rekla je Goga Gačić, pa progovorila o atmosferi na nastupima: