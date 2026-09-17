GOGA GAČIĆ VIĐENA SA BIVŠIM SVEKROM! Pevačica odmah otkrila šta se dešava: Moramo da imamo kontakt
- Goga Gačić viđena je sa bivšim svekrom Mikicom Gačićem na promociji novih pesama Bubija Ademova, što je pokazalo da su ostali u dobrim odnosima.
- Pevačica je rekla da sa bivšim suprugom Markom mora da održava kontakt zbog dece i da joj je važno da razvod ne osete naslednici.
Pevačica Goga Gačić pojavila se večeras na promociji novih pesama Bubija Ademova u društvu bivšeg svekra Mikice Gačića, pokazavši da su i nakon njenog razvoda od Marka Gačića ostali u sjajnim odnosima.
U iskrenom razgovoru sa medijima, pevačica je naglasila da ostaje dostojanstvena i da čini sve kako deca ne bi osetila posledice razlaza roditelja, te da sa bivšim suprugom održava redovan kontakt zbog naslednika.
Pored otvorene priče o porodičnim odnosima i podršci koleginica, Goga je prisutne nasmejala i pehom sa slomljenom štiklom tik pred sam dolazak na događaj.
"Uspela sam da budemo dobri"
"Mikicu viđam svaki dan. Upravo mi je pukla štikla, pa sam neke našla u gepeku. U svakoj situaciji treba da ostane čovek dostojanstven, a neke stvari ne možete da promenite, morate da nastavite dalje, ne postoji nazad, samo napred. Marko i ja moramo da imamo kontakt, ja nisam htela da zatvaram vrata zbog dece, da oni nešto ne osete, i mislim da sam uspela u tome. Moramo da pratim želje svoje dece i njemu ne branim da ih viđa, mimo toga što je sud meni dodelio decu. Ne razmišljam na tu temu. Deca ne trebaju da trpe. Hvala svim kolegama na podršci. Mojim prijateljicama i koleginicama Marko nije tema." - rekla je Goga Gačić, pa progovorila o atmosferi na nastupima:
"Nikad ne znate ko je tu, šta se dešava, gledate da ispunite želje što se tiče pesama, ne bih se popela za sto ni za kakve pare." - rekla je pevačica i nastavila da uživa u provodu.
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