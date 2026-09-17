OGLASILA SE BIVŠA ŽENA STOJINOG SINA! Evo šta kaže nakon vesti da će postati učesnik Pinkovih zvezda: Mogu samo da kažem da je...
- Milan Popov dobio je priliku da se ove sezone takmiči u 'Pinkovim zvezdama', što je za njega ostvarenje životnog sna.
- Njegova bivša žena Jovana poručila je da mu želi sreću i uspeh, uz ocenu da mu je pevanje velika ljubav.
- Ona nije želela da komentariše njegov odnos sa Radojkom, već je istakla da treba da bude posvećen muzici.
Milan Popov danas je dobio priliku da ostvari svoj životni san kada je saznao da mu je Veliki šef omogućio da se ove sezone takmiči u najgledanijem muzičkom takmičenju u regionu, ''Pinkovim zvezdama''.
Obzirom da Milan Popov nije mogao da dođe sebi od sreće i ushićenja, mediji su pozvali i njegovu bivšu ženu Jovanu kako bi saznali njeno mišljenje:
- Mogu samo da kažem da je Milan oduvek voleo muziku i da mu je pevanje velika ljubav. Verujem da će mu učešće u Pinkovim zvezdama doneti nova iskustva, lepe trenutke i priliku da pokaže ono što ume. Hvala Velikom šefu sto mu je to omogućio. Naravno da mu želim puno sreće i uspeha i da uživa u svemu što ga na tom putu čeka - otkriva Jovana.
Ne želi da komentariše novu ljubav
Takođe, medije je zanimalo i kako Jovana gleda na Milanovu novu devojku Radojku, ali čini se da ona nije bila toliko zainteresovana za komentarisanje.
- Iskreno, ne bih komentarisala njegov odnos sa Radojkom, niti želim da ulazim u njihove odnose. Njegov glavni cilj su pevanje i muzika i mislim da je to ono čemu treba da bude posvećen. Tako da bih se na tome i zaustavila. Hvala na razumevanju - bila je ona jasna.
kurir / pink
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