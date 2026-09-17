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Milan Popov danas je dobio priliku da ostvari svoj životni san kada je saznao da mu je Veliki šef omogućio da se ove sezone takmiči u najgledanijem muzičkom takmičenju u regionu, ''Pinkovim zvezdama''.

Obzirom da Milan Popov nije mogao da dođe sebi od sreće i ushićenja, mediji su pozvali i njegovu bivšu ženu Jovanu kako bi saznali njeno mišljenje:

- Mogu samo da kažem da je Milan oduvek voleo muziku i da mu je pevanje velika ljubav. Verujem da će mu učešće u Pinkovim zvezdama doneti nova iskustva, lepe trenutke i priliku da pokaže ono što ume. Hvala Velikom šefu sto mu je to omogućio. Naravno da mu želim puno sreće i uspeha i da uživa u svemu što ga na tom putu čeka - otkriva Jovana.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Ne želi da komentariše novu ljubav

Takođe, medije je zanimalo i kako Jovana gleda na Milanovu novu devojku Radojku, ali čini se da ona nije bila toliko zainteresovana za komentarisanje.

- Iskreno, ne bih komentarisala njegov odnos sa Radojkom, niti želim da ulazim u njihove odnose. Njegov glavni cilj su pevanje i muzika i mislim da je to ono čemu treba da bude posvećen. Tako da bih se na tome i zaustavila. Hvala na razumevanju - bila je ona jasna.

kurir / pink

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