"NE BIH DA GOVORIM U KAKVIM JE ODNOSIMA ŠA SA MOJOM PORODICOM" Miona podgrejala sumnje da u njihovoj vezi nije idelano: Ne pričamo o tome
- Miona Jovanović je rekla da je ulazak Nenada Aleksića Ša za nju bio šok, iako je naslućivala da će dobiti poziv za rijaliti.
- Otkrila je da je kod roditelja otišla zbog obaveza u Kragujevcu i da je tamo sve bilo u redu, uprkos spekulacijama o njihovoj vezi.
- O odnosu Ša i njene porodice ne želi da govori, uz poruku da oni nisu deo rijalitija i da tu temu više ne otvaraju.
U toku emisije "Pitao BiH za druga" gošće Miona Jovanović i Vesna Vukelić Vendi govorile su na različite teme.
Voditelj je Mionu pitao kako je reagovala na ulazak svog partnera Nenada Aleksića Ša:
-To je bio šok i za mene. Obavestio me je "Pozvali me", nismo bili u tom momentu zajedno. Imala sam tu intuiciju da će doći do tog poziva. Saznali smo nedelju dana pre početka - rekla je Miona.
Iako se mnogo komentarisala njihova veza i njen odlazak kod roditelja Miona je otkrila da je sa njima bilo sve kako treba:
-Konstanto se proteže tema da li smo zajedno. Ljudi su stalno sumnjičavi. Otišla sam kod mojih, imala sam neke svoje obaveze u Kragujevcu. Odlučila sam malo da se aktiviram, predugo je trajala faza stagnacije - iznela je Miona.
"Ne želim o tome"
Jedno od pitanja bilo je kakav je sada odnos Nenada Aleksića i njenih roditelji:
-Ne bih da se ta tema proteže. Moji nisu u rijalitiju niti sam ja u rijalitiju. Nemaju dodirnih tačaka, ja imam svoje sa njim. Mi više ne pričamo o tome, ja znam njihov stav. Takav nam je odnos i tako je najbolje - otkrila je Miona.
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