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U toku emisije "Pitao BiH za druga" gošće Miona Jovanović i Vesna Vukelić Vendi govorile su na različite teme.

Voditelj je Mionu pitao kako je reagovala na ulazak svog partnera Nenada Aleksića Ša:

-To je bio šok i za mene. Obavestio me je "Pozvali me", nismo bili u tom momentu zajedno. Imala sam tu intuiciju da će doći do tog poziva. Saznali smo nedelju dana pre početka - rekla je Miona.

Miona Jovanović i Ša Foto: Petar Aleksić, Printscrean, Printscreen / Instagram

Iako se mnogo komentarisala njihova veza i njen odlazak kod roditelja Miona je otkrila da je sa njima bilo sve kako treba:

 -Konstanto se proteže tema da li smo zajedno. Ljudi su stalno sumnjičavi. Otišla sam kod mojih, imala sam neke svoje obaveze u Kragujevcu. Odlučila sam malo da se aktiviram, predugo je trajala faza stagnacije - iznela je Miona.

"Ne želim o tome"

Jedno od pitanja bilo je kakav je sada odnos Nenada Aleksića i njenih roditelji:

-Ne bih da se ta tema proteže. Moji nisu u rijalitiju niti sam ja u rijalitiju. Nemaju dodirnih tačaka, ja imam svoje sa njim. Mi više ne pričamo o tome, ja znam njihov stav. Takav nam je odnos i tako je najbolje - otkrila je Miona.

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