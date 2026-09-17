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Pevač Omiljeni Vojinović, postao je poznat kako zbog glasa tako i imena koje je nesvakidašnje.

Vojinović živi na obroncima Zlatibora a njegovo nesvakidašnje ime donelo mu je veliku popularnost.

Iako ljudi pri upoznavanju često imaju različite reakcije, on naglašava da je srećan što ima tako neobično ime.

Ime je dobio po stricu, na čemu je izuzetno zahvalan svojim roditeljima. Takođe smatra da je u današnje vreme privilegija nositi ime Omiljen:

- Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svetu. Pa, vi nemate pojma kakva je to privilegija kad se zovite Omiljen. Dobio sam ime po stricu, a veoma sam zahvalan roditeljima što su me baš ovako nazvali. Bilo je dosta situacija kad se predstavljam ljudima da oni zapravo ne veruju da se tako zaista zovem, ali uspem da ih ubedim na kraju - rekao je on jednom prilikom.

Foto: Printscreen

Jednom prilikom ispričao je anegdotu prisetivši se mlaših dana:

- Kad sam bio mlađi, prišao sam jednoj devojci koja mi se svidela. Mi smo tu svirali, bila je buka i gužva, i kao i sada slabo čujete sagovornika. Ja sam njoj prišao, pružio ruku i predstavio se - Omiljen, a samo sam čuo nju kako odgovara: "Meni nisi".

Nakon toga objašnjava da su mnogi mislili kako mu je Omiljeni nadimak dobijen zbog benda, a ne pravo ime. Dodaje da mu je to ujedno i jedini nadimak, osim u krugu porodice:

- Ljudi koji su me posle tog upoznali, mislili su da me zbog benda zovu tako Omiljeni, a da mi to nije ime. Inače, jedini nadimak kojim imam mi je upravo taj, s tim što dok me svi zovu Omiljeni supruga me zove Ljubo. Moram da kažem da su ona i moji sinovi moj najveći životni uspeh i sreća - zaključio je pevač svojevremeno za "Rinu".

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