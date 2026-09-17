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Magla bend održao je večeras spektakularni koncert u Sava Centru kom su prisustvovali fanovi, ali i poznate ličnosti.

Budno oko naše kamere zapazilo je Jovana Pantića, biznismena i bišeg muža Marije Mikić koji je ovih dana aktuelan zbog veze sa odbojkašicom Majom Ognjenović.

On je na koncert došao sam, a sudeći po snimcima bio je vidno raspoložen i spreman da uživa u hitovima.

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Bivši muž Marije Mikić bez nove partnerke na koncertu Izvor: Kurir

Pre Marije već bio u braku i dobio sina

Jovan Pantić već ima sina iz prvog braka, koji je često provodio vreme sa njim i Marijom.

Ovako je zaprosio Mariju

Pantić je pevačicu zaprosio u noći kada je ona organizovala proslavu svog rođendana.

Tada je kleknuo pred njom i postavio joj najemotivnije pitanje. Na ruci je na engleskom jeziku istetovirao "Marry me", što znači "Udaj se za mene", te je pevačica trebalo da zaokruži odgovor.

Marija Mikić Foto: Printscreen

Mikićeva je rekla "DA", a gosti su odmah počeli da im čestitaju, što se tada moglo videti na njihovim Instagram storijima, jer je cela veridba bila snimljena.

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