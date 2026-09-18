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Maja Ognjenović nekoliko meseci uživa u ljubavi sa bivšim mužem Marije Mikić - Jovanom Pantićem. Ona se razvela od Danila Ikodinovića, a o njihovom poznanstvu je svojevremeno govorila.

Kako je Maja tada objasnila sve je počelo na društvenim mrežama.

- On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono "kliknuli smo na prvu"- objasnila je Maja jednom prilikom u emisiji Kec na jedanaest.

1/10 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Miloš Teodosić Foto: Beta Dragana Stjepanovic, Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Kurir štampano, Dado Đilas, Printscreen, ATAIMAGES

O podršci partnera

Podsetimo, Maja je svojevremeno govorila o tome šta je uvek tražila u partnerima.

- Znači puno. Taj emotivno-partnerski odnos je specifičan upravo zbog dinamike našeg posla. To stvarno nije jednostavno za pratiti i za zajedništvo, jer naše veze i brakovi nisu tipični i ono što drugi ljudi imaju. Vrlo je izazovno, vrlo je teško naći partnera koji to sve razume i može da sledi. Verujem da je moguće i da svako od nas može da nađe nekog takvog - istakla je ona u podkastu "Zdrav životni vodič s Danijelom Davidov Kesar".

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

Krila vezu sa Jovanom

Podsetimo, Maja Ognjenović i Jovan Pantić mesecima su u vezi koju su vešto krili od javnosti.

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram