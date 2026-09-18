"ON TO NERADO PRIZNAJE, ALI JA SAM NJEMU PRIŠLA" Maja Ognjenović smuvala bivšeg muža Marije Mikić, a malo ko zna kako su se upoznali ona i Dača Ikodinović
- Maja Ognjenović je nekoliko meseci u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem Marije Mikić, a vezu su dugo krili od javnosti.
- Ranije je otkrila da je upravo ona prva prišla Danilu Ikodinoviću, preko Tvitera, nakon što su je njegove objave nasmejavale.
- Isticala je i da joj je u vezi važna podrška partnera, jer su zbog dinamike posla emotivni odnosi posebno zahtevni.
Maja Ognjenović nekoliko meseci uživa u ljubavi sa bivšim mužem Marije Mikić - Jovanom Pantićem. Ona se razvela od Danila Ikodinovića, a o njihovom poznanstvu je svojevremeno govorila.
Kako je Maja tada objasnila sve je počelo na društvenim mrežama.
- On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono "kliknuli smo na prvu"- objasnila je Maja jednom prilikom u emisiji Kec na jedanaest.
O podršci partnera
Podsetimo, Maja je svojevremeno govorila o tome šta je uvek tražila u partnerima.
- Znači puno. Taj emotivno-partnerski odnos je specifičan upravo zbog dinamike našeg posla. To stvarno nije jednostavno za pratiti i za zajedništvo, jer naše veze i brakovi nisu tipični i ono što drugi ljudi imaju. Vrlo je izazovno, vrlo je teško naći partnera koji to sve razume i može da sledi. Verujem da je moguće i da svako od nas može da nađe nekog takvog - istakla je ona u podkastu "Zdrav životni vodič s Danijelom Davidov Kesar".
Krila vezu sa Jovanom
Podsetimo, Maja Ognjenović i Jovan Pantić mesecima su u vezi koju su vešto krili od javnosti.
Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.
Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.