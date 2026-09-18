Slušaj vest

Pevač Vladan Savić progovorio je o dolasku bivše žene Jovane na njegov koncert, ali i o trenutnom odnosu sa njom.

Iako više nisu zajedno, pevač, kojeg smo pitali da li ga je takav gest Jovane Jocić iznenadio, ističe da između njih nema nesuglasica, već da su ostali u veoma dobrim odnosima.

- Jovana i ja imamo savršen odnos. Pre svega imamo dete koje volimo najviše na svetu i došla je da podrži sve ono što ja radim. Ja sam uvek tu za nju i ona je zauvek tu za mene! - rekao je Vlada.

1/6 Vidi galeriju Vladan Savić Foto: ATAIMAGES, Printscreen Novo jutro, Damir Dervišagić



Vlada je naglasio da ih danas najviše povezuje dete koje oboje vole, ali i međusobno poštovanje koje su sačuvali nakon razvoda.

Njegove reči jasno pokazuju da su, uprkos tome što su krenuli različitim putevima, uspeli da izgrade odnos u kojem jedno drugom pružaju podršku. Jovanin dolazak na koncert za Vladu je očigledno bio važan gest, a pevač nije krio koliko mu znači što je bila uz njega u posebnom trenutku.