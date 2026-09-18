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Denser Ivan Gavrilović je otvoreno govorio o kumu i kolegi Dr Igiju, nakon njegove šokantne izjave da je kolegama veoma zamerio što je bio predmet njihove šale u "Skrivenoj kameri", koju su svojevremeno snimali sa njim Gru, Nebo i Nigor.

Ivan je istakao je da, prema njegovom mišljenju, nije trebalo na takav način govoriti o ljudima kojih više nema.

- Ja sam ga pozvao i rekao sam mu ovako: "Kume, znaš šta: 'Prvo ćeš da odeš lepo i da upališ sveću'", jer se on pet dana nije javljao. Mislim da ni on nije bio svestan šta je tada izjavio. Mislim, to jeste bio hejt tada u tom momentu ali zaboraviš hejt - započeo je Ivan, pa se nadovezao:

- Rečenica je, ne znam... to ne može niko da podrži. Ali on se stvarno pokajao i otišao u crkvu, tako da ono sad smo sve to bacili na zezanje.

Ivan se našalio na račun mnogobrojnih mimova koji su se pojavili nakon Igijevog gostovanja u emisiji "Demanti".

- Gledamo da mu se ne zamerimo, da ne bismo mi riknuli za 10, 15 godina. Kum je takva duša, da su svi odmah prepoznali da nije tako mislio - rekao je Gavrilović.

Ubio bi u afektu

Podsetimo, Dr Igi je gostujući u emisiji "Demanti" izjavio da je kolegama veoma zamerio što je bio predmet njihove šale u "Skrivenoj kameri".

Dr Igi je tokom razgovora ispričao da je celu situaciju doživeo mnogo ozbiljnije nego što su ostali očekivali. Kako je objasnio, članove grupe Monteniggers tada uopšte nije poznavao, dok je Grua znao tek površno, zbog čega njihove provokacije nije shvatio kao bezazlenu šalu.

Prema njegovim rečima, upravo je to bio razlog zbog kog je burno reagovao, a danas tvrdi da je situacija mogla da se završi mnogo gore.

„Ljudi u afektu urade razne stvari. Da me nisu zaustavili tamo, ja bih možda nekoga i ubio tamo. Toliko su me iznervirali. Tako da, hvala Bogu što se tako završilo“, rekao je Dr Igi.

On je otkrio i da je u tom periodu imao pištolj u automobilu, ali je naglasio da ga je posedovao legalno. Kako je ispričao, oružje je mnogo godina kasnije vratio državi.

„Ja sam tad imao oružje u kolima, jer je tada bilo moderno nositi pištolje. Naravno, sa dozvolom sve. Ja sam taj pištolj pre mnogo godina vratio SUP-u i državi Srbiji“, naveo je muzičar.