Aleksandra Prijović se oglasila putem svog Instagram profila gde se obratila publici i fanovima i javno se izvinila zbog otkazivanja koncerta u Zrenjaninu.

"Dragi moji, jako mi je žao što koncert u Zrenjaninu moramo da otkažemo. Iako je ceo moj tim danas radio na realizaciji bine i celog događaja, zbog užasnog virusa koji sam dobila, moram da vas obavestim da se vidimo nekom drugom prilikom. Nadam se da me razumete i izvinite", podelila je ona.