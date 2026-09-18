ALEKSANDRA PRIJOVIĆ OTKAZALA KONCERT U ZRENJANINU: Oglasila se i otkrila kroz koju dramu prolazi
- Aleksandra Prijović se javno izvinila publici zbog otkazivanja koncerta u Zrenjaninu, navodeći da je dobila jak virus.
- Poručila je da je njen tim radio na realizaciji događaja, ali da se koncert odlaže za neku drugu priliku.
Aleksandra Prijović se oglasila putem svog Instagram profila gde se obratila publici i fanovima i javno se izvinila zbog otkazivanja koncerta u Zrenjaninu.
"Dragi moji, jako mi je žao što koncert u Zrenjaninu moramo da otkažemo. Iako je ceo moj tim danas radio na realizaciji bine i celog događaja, zbog užasnog virusa koji sam dobila, moram da vas obavestim da se vidimo nekom drugom prilikom. Nadam se da me razumete i izvinite", podelila je ona.
Inače, Aleksandra je nedavno sa suprugom Filipom Živojinovićem organizovala gala proslavu krštenja i prvog rođendana njihove ćerke Arije.
Na glamuroznoj proslavi u prestonici pojavile su se brojne poznate ličnosti, prijatelji i kolege Aleksandre Prijović, dok je kum maloj devojčici bio pevač Aco Pejović.