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Aleksandra Prijović se oglasila putem svog Instagram profila gde se obratila publici i fanovima i javno se izvinila zbog otkazivanja koncerta u Zrenjaninu.

"Dragi moji, jako mi je žao što koncert u Zrenjaninu moramo da otkažemo. Iako je ceo moj tim danas radio na realizaciji bine i celog događaja, zbog užasnog virusa koji sam dobila, moram da vas obavestim da se vidimo nekom drugom prilikom. Nadam se da me razumete i izvinite", podelila je ona.

Aleksandra Prijović
Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Aleksandra je nedavno sa suprugom Filipom Živojinovićem organizovala gala proslavu krštenja i prvog rođendana njihove ćerke Arije.

Na glamuroznoj proslavi u prestonici pojavile su se brojne poznate ličnosti, prijatelji i kolege Aleksandre Prijović, dok je kum maloj devojčici bio pevač Aco Pejović.

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