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Popularni pevač Emir Brunčević pojavio se ovog četvrtka na promociji novih pesama rođenog brata Nadice Ademov, Bubija Ademova, sa prelepom suprugom Anelom.

Međutim, ono što je svima promaklo jeste "zver" koju je Brunčević poneo na ruci, a čija je cena vrtoglavih 45.000 evra. U pitanju je čuvena kuća satova "audemars piguet", a Emir je odabrao model koji je tiha patnja mnogih muškaraca.

Foto: Prinvatna arhiva

Podsetimo, Emir je nedavno ponovo oduševio javnost, kada je dva puta u razmaku od nekoliko dana svoj bakšiš poklonio nekome iz publike.