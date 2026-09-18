Emir Brunčević pojavio se na promociji novih pesama Bubija Ademova sa suprugom Anelom, pa privukao pažnju i izgledom i satom na ruci.
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EMIR BRUNČEVIĆ PONEO SAT OD 45.000 €! Svi gledali u njegovu lepu ženu
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Popularni pevač Emir Brunčević pojavio se ovog četvrtka na promociji novih pesama rođenog brata Nadice Ademov, Bubija Ademova, sa prelepom suprugom Anelom.
Međutim, ono što je svima promaklo jeste "zver" koju je Brunčević poneo na ruci, a čija je cena vrtoglavih 45.000 evra. U pitanju je čuvena kuća satova "audemars piguet", a Emir je odabrao model koji je tiha patnja mnogih muškaraca.
Foto: Prinvatna arhiva
Podsetimo, Emir je nedavno ponovo oduševio javnost, kada je dva puta u razmaku od nekoliko dana svoj bakšiš poklonio nekome iz publike.
Kako je istakao, to je za njega normalna stvar, jer kako on dobije od nekoga, tako mu je normalno i da taj novac on da nekom drugom.
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