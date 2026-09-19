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Brojne poznate ličnosti sa domaće scene su poslednjih godina odlučile da se vrate prirodnom izgledu.

Nekada su trčale kod estetskih hirurga i davale na hiljade evra kako bi povećale usne, grudi, popunile jagodice, a sada je sve više onih koje žele sve to da ukone, a mnoge su to već i uradile.

Maja Berović

Poslednja u nizu je pevačica Maja Berović, koja je izvadila silikon iz usana.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović pre estetskih korekcija Foto: Printscreen, Prinskrin Yt

- Potrudila sam se da ih vratim na fabrička podešavanja. Ne znam da li je trend. Možda jeste, ali je meni smetalo. Imala sam problem i iz tog nekog razloga sam se odlučila, naravno i estetskog. Shvatila sam da mi to prosto nije lijepo i da je s godinama postalo ružno pa sam smogla hrabrosti i snage da to uradim. Ali mislim da se vraća taj prirodni izgled što je dobro - rekla je Maja.

Silikon iz usana su vadile i Marina Visković, Aleksandra Džidža Stojković, Bojana Rajić, Nataša Alimpić, Dalila Dragojević, Aleksandra Nikolić i mnoge druge.

Dejana Živković

Manekenka Dejana Živković javno je priznala da je napravila drastičnu promenu u svom izgledu tako što se oslobodila svih filera iz lica.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

- Dosta toga sam izbacila na svojoj Instagram priči tokom dana, govoreći o svemu što sam ikada radila na sebi, i sada ponosno mogu da kažem da sam uklonila sve te filere. Nekada je bilo kul i in eksperimentisati, misleći da može biti bolje, ponekad jeste, ali ponekad se, nažalost, pretera. Veoma sam srećna što sam shvatila da je prirodan izgled najlepši i što sam uspela da vratim svoj izgled od pre 10 godina - počela je manekenka i dodala:

1/9 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen, ATA images

- Imala sam veliku sreću što sam uspela da vratim svoj izgled što je prirodnije moguće, dok mnogima to, nažalost, nije pošlo za rukom. Neka dobro razmisle da li im je bilo šta potrebno, kao i kojim doktorima se obraćaju za zahteve. Pre svega, dobila sam gomilu poruka od devojaka koje nisu znale kome da se obrate ako preteraju sa filerima, zahvaljujući mojoj iskrenosti. To je za mene najveći uspeh - da mlade devojke na vreme shvate da lepota nije sve, i da eksperimentisanje s nekim zahvatima ne znači nužno da će postati lepše, a kamoli da će postići željeni izgled. Želim da znate da sam uvek tu za bilo kakav savet i slobodno mi se možete obratiti - poručila je Dejana.

Nataša Bekvalac

Nataša Bekvalac vratila je svoju veličinu grudi. Ona je implante imala godina, ali je rešila da ih izvadi. Sada ističe da se oseća slobodnije i prirodnije.

- Već 25 godina sa vama prolazim sve faze svog života, svaki pad, svaki uspeh, lomove i brodolome pa ponovo ustajanje. Iza mene je period koji nije bio lak i odlučila sam da ga prođem sama i u tišini. Hvala vam na predivnim porukama i što brinete, sa vama sam se uvek osećala sigurno i bila na sigurnom. Sada sam super, osećam se dobro, snažno, stabilno. Drage moje žene, mi nismo naše grudi, zadnjica, kosa, koža, mi smo energija,vibracija, ljubav, i sve ono što nas je dovelo do toga da danas budemo žene kakve jesmo. Otpustite sve što više nije vaše, odbacite sve što vas steže i boli. Ja jesam. Pripremam se za novu fazu svog života i jedva čekam da je čujete. Rastemo zajedno. S ljubavlju i poštovanjem. Vaša Nataša - napisala je tada Bekvalčeva na Instagramu.

1/11 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Privatna arhiva, printrscreen instagram, ATA images

Ona je i ranije nagoveštavala da nije srećna što je kao mlada povećala grudi.

- Radila sam grudi i grdno se pokajala. Da imam vremeplov nikad ne bih to uradila, ostala bih na prirodnom. Stalno su neke komplikacije kad god je neka estetska operacija. Nikad ništa ne bih dirala na sebi da nisam - rekla je Bekvalceva svojevremeno u emisiji „Amidži šou".

Stoja

Stoja Novaković je povećala grudi implantima kada se pojavila na estradnoj sceni. Ona je ipak rešila da im vrati prirodan izgled pre svega zbog bolova u kičmi koji su postali nesnosni.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković Foto: Printscreen, ATAIMAGES

- Silikoni su mi napravili veliki problem s kičmom, pa sam ih sa zadovoljstvom uklonila. Definitivno mi je lakše, samo prirodno! - poručila je Stoja pre tri godine.

Tina Ivanović

I njena koleginica Tina Ivanović izvadila je silikone iz grudi nakon što je shvatila da joj uopšte nisu potrebni. Posle intervencije rekla je da ništa više na telu neće raditi, kada su takve vrste zahvata u pitanju.

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović Foto: Kurir Televizija, Printscreen, Printskrin/Instagram

- Estetske intervencije na telu više ne. Bila sam onda mlada i luda, sad sam samo luda. Moram da kažem da nemam više implante, sad sam prirodna. Mnogo je lepše kad si prirodan, prirodni nokti, prirodna kosa, prirodne grudi. Sve prirodno i mislim da je tako najbolje i da se više nikad neću odlučiti na sličan potez - rekla je svojevremeno pevačica.

Dragica Radosavljević Cakana

Dragica Radosavljević Cakana je među prvima na estradi povećala grudi, ali se brzo pokajala i izvadila silikone. Ona je implante stavila nakon rođenja ćerke. Pošto se s njima nije lepo osećala, nakon godinu i po dana opet je otišla na operaciju i izvadila ih. Ona je jednom prilikom rekla da su joj silikoni najveća greška u životu i da se pokajala što je dirala svoje prirodne grudi.

1/6 Vidi galeriju Dragica Radosavljević Cakana Foto: Kurir Televizija, Kurir, Sonja Spasić

- Davno sam stavila implante u grudi i ubrzo nakon toga ih izvadila. Smetalo mi je, nisam to bila ja. Očigledno je bio jedan blentav trenutak u mom životu. Poželela sam da mi drugačije izgleda telo, pa sam napravila sebi medveđu uslugu. Nakon godinu i po dana sam se rešila te bede i izvadila ih. Neprijatno mi je kad govorim o ovoj temi, ali kao devojka sam imala malo veće grudi i, kad sam ih ugradila, kao da sam stavila balone. Posle porođaja se promenilo telo i dobila sam želju da se promenim, kao što sam i dobila priliku. Na kraju sam shvatila da mi je to bilo nepotrebno jer i bez toga imam veće grudi, koje mi ponekad smetaju. Ja sam lepa i bez toga - našalila se na kraju Cakana.