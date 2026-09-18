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Jovana se vratila društvenom životu i izlascima, a veoma je aktivna na društvenim mrežama, posebno na Tiktoku i Instagramu, gde često objavljuje slike i snimke. O Jovani se ovih dana ponovo priča i piše, a dešavalo se da je spajaju sa različitim muškarcima.

Ona se sada oglasila i stavila tačku na sva nagađanja, te je istakla da je trenutno singl.

- Samo želim kratko da se oglasim povodom priča koje se u poslednje vreme pojavljuju po novinama, ali i u mojim komentarima, gde me povezuju sa različitim momcima i pišu da sam sa nekim od njih u vezi.

Ne bih volela da se od toga prave priče koje nemaju veze sa istinom, pa bih ovim volela da stavim tačku na tu temu. Trenutno sam slobodna i nisam ni sa kim u vezi.

Foto: Printscreen/Instagram

Razumem radoznalost i sve mi je to do neke mere simpatično, ali bih volela da se moje druženje ili pojavljivanje sa nekim ne tumači odmah kao nešto više. Tako da, kad bude nešto što budem želela da podelim sa vama, čućete to od mene. Do tada, hajde da ovu temu ostavimo po strani - poručila je Jovana.

Muzičar Dejan Petrović je bio član žirija u prvoj emisiji nove sezone "Nikad nije kasno", a govorio je pred okupljenim medijskim ekipama i tom prilikom se osvrnuo na svoju ćerku Jovanu Petrović koja je ove godine napadnuta u Užicu.

Ovo je klub u kom je ona letos bila napadnuta:

1/4 Vidi galeriju Dejan Petrović Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović, Marko Karović

Osamnaestogodišnja Jovana je tada za incident optužila brata MMA borca Marka Bojkovića, a slučaj je prijavila policiji. Tada se oglasio i njen otac, koji je za medije istakao da je zadobijeni udarac mogao da ima ozbiljne, pa čak i kobne posledice.

Sada, posle izvesnog vremena, ponovo je progovorio o tome:

- Ljudi su okaljali obraz mog deteta. Ona ima 18 godina. Pisalo se da se zabavlja sa narkodilerima, gluposti. Svako svoj krst nosi. Nije dobila teže povrede, ja nju nikad nisam udario, to je ponižavajuće. Hvala Bogu, sve se sredilo - kazao je on za domaće medije.