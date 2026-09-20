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Svetlana Ceca Ražnatović, devojačko Veličković, je srpska pop-folk pevačica kojoj su obožavaoci dali nadimke „Ceca nacionale“, „kraljica turbo-folka“, „majka nacije“ i „srpska majka“ što dodatno govori o njenoj popularnosti.

Rođena je 14. juna 1973. godine u Žitorađi, selu u južnoj Srbiji.

Foto: Damir Dervišagić

Detinjstvo

Cecina majka Mira bila je učiteljica, a otac mašinbravar koji je kasnije postao politički funkcioner i predsednik opštine. Pevačica ima sestru Lidiju koja je od nje mlađa jedanaest meseci. Živeli su i sa dedom Čedomirom i babom Velikom koja ih je odgajila, piše Biografija.org.

Ceca je bila veoma napredno dete i progovorila je sa šest, a prohodala sa devet meseci. Prvi nastup je imala sa devet godina na školskoj predstavi gde je oduševila publiku. Neretko se dešavalo da nije imala novca za autobusku kartu i da se sa priredbi, koje su se održavale u susednim selima, vraćala peške. Kasnije je izjavila da je za jedan vikend zarađivala 700 maraka dok je njena majka imala platu 25 maraka.

Osnovnu školu završila je sa odličnim uspehom, ali se posvetila karijeri pevačice i, uprkos majčinim molbama, nije nastavila školovanje. Mnogo godina kasnije je vanredno završila Srednju veterinarsku školu, odsek: tehničar svinjarstva. Uveče je pevala, a preko dana je spremala predmete.

Karijera

Jedan od ključnih momenata u Cecinoj karijeri je bilo leto 1987. godine kada je upoznala harmonikaša, kompozitora i aranžera Mirka Kordića. On ju je zapazio u restoranu gde je pevala samo kada bi joj starije kolege dozvolile. Prepoznao je njen talenat i pitao je roditelje za dozvolu da je povede u Beograd. Pošto je imala samo 15 godina, preselila se kod Mirka i njegova supruga joj je pozajmljivala haljine za nastup, učila ju je kako da se šminka, češlja i ponaša. Želela je da upiše Fakultet dramskih umetnosti i da postane glumica.

Ceca na početku karijere:

1/12 Vidi galeriju Ceca na početku karijere Foto: printscreen YT, Pritnscreen

Tumačila je ulogu Koštane u filmu „Nečista krv“ koji je rađen na osnovu knjige Bore Stankovića. Prikazan je šest godina kasnije jer ga je Cecin budući suprug Arkan zabranio zahtevavši da se izbace scene sek*a koje je snimila sa Radetom Šerbedžijom. 1993. godine je počela saradnju sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Radulovićem Futom koja će rezultirati brojnim hitovima. Osim Marine i Fute, jedan od saradnika je bio i Dino Merlin. Ogroman uspeh koji je ova ploča doživela krunisala je koncertom na stadionu Tašmajdan kome je prisustvovalo 12.000 ljudi.

1995. godine je snimila jedan od najboljih albuma u karijeri koji je stao na put glasinama da će zbog udaje prestati da se bavi muzikom. Posvetila ga je suprugu.

Planirala je da sredinom 1999. godine izda novi album, ali ga je odložila zbog agresije koju je NATO izvršio nad Srbijom. 27. decembra je obeležila deset godina na muzičkoj sceni i deseti jubilarni album uz proslavu u hotelu Interkontinental kojoj je prisustvovalo 600 zvanica.

Album za pokojnog supruga

15. januara 2000. godine je u istom hotelu izvršen atentat na Cecinog supruga Željka Ražnatovića Arkana zbog čega se ona povukla iz javnosti i prekinula promociju albuma. Uprkos tome, prodat je u ogromnom tiražu, a neke pesme su bile isplagirane. 2001. godine se pevačica vraća na estradnu scenu sa novim albumom „Decenija“ koji je izdala za Grand produkciju. Osim naslovne numere, na njemu se nalazi još devet: „Zabranjeni grad“, „Brže brže“, „39.2“, „Dragane moj“, „Zadržaću pravo“, „Bruka“, „Batali“, „Tačno je“, „Nemoj mi prići“. Preovladavaju balade koje je posvetila pokojnom suprugu, a novitet je pesma „39.2“ koju je uradila u tehno fazonu.

Dostigao je tiraž od 800.000 primeraka i postao je najprodavaniji album na Balkanu. Ceca je započela turneju nastupom u svom rodnom mestu Žitorađi, a zatim u evropskim gradovima kao što su: Beč, Štutgart, Cirih, Pariz, itd. Završila ju je 15. juna 2002. godine, dan nakon 29-og rođendana, prvim velikim solističkim koncertom na Marakani pred 90.000 obožavalaca. To je jedino Ceci i Zdravku Čoliću pošlo za rukom. Koncert je posvetila suprugu, a na binu je izvela sina Veljka i ćerku Anastasiju. Spektakl je završen vatrometom. Ceca je nosila dve provokativne kreacije Zvonka Markovića koje su izazvale oprečne komentare, a mediji su objavili da su one poslužile kao inspiracija za kolekciju proleće/leto 2015. slavnog dizajnera Roberta Kavalija. 2006. godine je održala svoj drugi veliki solistički koncert, ovoga puta na Ušću pred 140.000 fanova. Tom prilikom je promovisala novi album.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović, spot za pesmu "Beograd" Foto: Printscreen Youtube / Svetlana Ceca Raznatovic

2014. godine je sa Acom Lukasom promovisala duet „Ne zanosim se ja“ koji na Jutjubu (you tube-u) ima preko 18 miliona pregleda što ga stavlja na treće mesto svih njenih pesama, posle „Imena i prezimena“ koje ima 25 miliona i „Da raskinem sa njom“ koja ima 20 miliona. Krajem godine se našla u žiriju muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ sa kolegama: Marinom Tucaković, Miroslavom Ilićem, Borom Đorđevićem i Harisom Džinovićem.

Ljubav sa Arkanom

Postoje razne priče o njihovom upoznavanju sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a u nekima se pominje da je Cecin otac molio Arkana da je izvuče iz kluba u Bernu u kome je bila. Pevačica je postala član Arkanove partije Stranka srpskog jedinstva (SSJ) i prilikom posete Žitorađi, njeni roditelji su ga domaćinski dočekali.

Tome je prethodila pretnja koju je Ceca izrekla roditeljima koji su se protivili njenoj vezi sa komandantom, a ona glasi: „Možete svi da se poubijate, ja ću se udati za njega jer ga obožavam.“

Ovako je izgledalo venčanje Arkana i Cece:

1/17 Vidi galeriju Venčanje Arkana i Cece Foto: Reuters / Stringer, MILOS VUKADINOVIC / AFP / Profimedia, Printceen/Instagram

Od tada je sve više razmišljao o pevačici, a ona ga je na to podsticala zivkanjem telefonom i tajnim susretima u sedištu stranke. Kupovala mu je čokolade i zvala ga je Bucko, a on nju Cecko. Kada su se upoznali, Arkan je bio u braku sa intelektualkom Natalijom Martinović čiji je brat poginuo ratujući sa njim.

Ceca i Željko su od kuće u Ulici Ljutice Bogdana napravili dvorac. Van ratišta, bio je biznismen i vlasnik poslastičarnice, pekare, više privatnih kompanija („SDG kompani“, „Ari kompani“, „Vizantin kompani“, stambene zadruge „Šumadija“, kazina „Grand“ u hotelu „Jugoslavija“, kasnije i FK Obilić).

1/7 Vidi galeriju ŽIVOTNA PRIČA CECE RAŽNATOVIĆ NALIK FILMU: Sa 15 živela kod Mirka Kodića, Arkanu kupovala čokolade i zvala ga Bucko Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Paparaco Lov

Pokojni voditelji Milovan Ilić Minimaks je, minut posle Nove godine, u svojoj emisiji „Maksovizija“ objavio da će se 19. februara 2005. godine Ceca udati za kontroverznog vođu srpskih paravojnih formacija. Arkan je obećao da će napraviti svadbu koja se pamti jer se pevačica pre nije udavala. Mnogi su je nazvali svadbom veka. Tog dana se formirala kolona od 56 džipova, predvođena jaguarom koji je umesto registarskih brojeva imao ispisano „Ceca i Željko“.

Mladoženja je iz šestog pokušaja pogodio jabuku. Crkveno venčanje se dogodilo u beogradskoj crkvi svetog Arhangela Gavrila. Mlada je bila u beloj venčanici sa čipkanim šlepom od 12 metara, a Arkan u oficirskoj uniformi srpske vojske i sabljom oko pasa.

Crkvene vlasti su odobrile venčanje jer su Arkanovi prethodni brakovi bili građanski. Kumovi su bili novinarka RTS-a Maja Pavić, koja je kasnije izrešetana zajedno sa Radoslavom Čaldovićem Ćentom, i Borislav Pelević, Željkov ratni drug, predsednik Stranke srpskog jedinstva.

Slavlju je prisustvovalo 800 zvanica. Za ručak je služena guščja džigerica, jaja punjena kavijarom, pršuta, valdorf salata, losos, file „kolbert“, ćureći medaljoni, torta „esterhazi“, preko 100 vrsta sitnih kolača, a svadbena torta bila je teška oko 70 kilograma.

Troškove svadbe, koji su iznosili 100.000 maraka, platio je kontroverzni italijanski biznismen Đovani di Stefano, kao poklon mladencima. Događaj je direktno prenosilo 36 novinskih redakcija među kojima su: „BBC“, „CNN“ i TV Pink , a izašla je i VHS kaseta venčanja.

Foto: EPA

Umesto planiranog medenog meseca na Sejšelima, Arkan je otišao na ratište. Ceca od maja do septembra nije noću spavala, već je čekala da joj se javi kad završi akciju. Kada se vratio, nisu se razdvajali pa je Arkan proglašen kandidatom za Zlatnu papuču 1996. godine. 10. decembra 1996. godine je rodila sina Veljka, a 25. maja 1998. godine ćerku Anastasiju. Želeli su da imaju petoro dece, ali to se nije ostvarilo.

Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine u hotelu Interkontinental. Pevačica je nakon medijske pauze nastavila sa karijerom.

kurir/stil